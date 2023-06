Los sanjuaninos opinaron sobre el paro nacional que se concretó este jueves en solidaridad con la situación que se vive en Jujuy y al que se unieron los docentes de UDAP, AMET, Adicus y Sidunsj. DIARIO HUARPE salió a la calle a escuchar las diversas posiciones sobre la medida de fuerza a la que se unieron los docentes sanjuaninos.

Las posiciones fueron encontradas. A diferencia de otras medidas de fuerza, hubo una encrucijada de opiniones.

Por un lado, quienes se mostraron a favor, explicaron que este paro permite visibilizar los bajos salarios que cobran los docentes. Sin embargo, esta medida se llamó a nivel nacional por los enfrentamientos y represión policial ocurrido en Jujuy después de que se aprobara la reforma a la Constitución Provincial de allí. Una sola persona de las que habló con DIARIO HUARPE explicó de qué se trataba este tema.

“No puede ser que no se pueda salir a protestar contra a algo que no se está de acuerdo. No sólo por los docentes. El despliegue de violencia es de terror”, comentó una de las entrevistadas.

Por el lado, quienes se expresaron en contra, los argumentos más utilizados fueron la forma en la que afecta el paro a los alumnos. Además comentaron sobre las semanas de paro que hubo en la provincia y se mostraron preocupados por los días sin clases que acumulan los chicos.

“Yo no estoy de acuerdo con que se sumen al paro acá en San Juan. Porque los más afectados son los chicos. Cada provincia debe resolver sus problemas”, explicó uno de los entrevistados.

Otra de las entrevistadas resumió el cruce de opiniones. “Por un lado, estoy a favor porque no puede ser lo que está pasando en Jujuy. Es un reclamo docente válido. Pero, por otro lado, los chicos siguen perdiendo días de clases”, cerró.

Este jueves, docentes de UDAP, AMET, Adicus y Sidunsj se sumaron al paro nacional convocado por Ctera. Las escuelas vacías fueron la imagen del día en San Juan.