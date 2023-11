El presidente electo de la Argentina Javier Milei, ratificó su decisión de privatizar los medios públicos, entre ellos la Televisión Pública, Radio Nacional y la agencia nacional de noticias Télam. En San Juan, consultados por DIARIO HUARPE, distintos periodistas dieron opiniones diversas sobre la determinación del máximo referente libertario.

Gastón Sugo - Radio Light

Gastón Sugo.

"Me parece una idea buena que rompe con décadas de un funcionamiento distorsionado de los medios públicos.

1- Hoy esos medios quedaron sin razón de ser: no tienen audiencia, tienen altos grado de ideologización por parte de los colegas que trabajan en ellos y no inciden en las audiencias. No cumplen con la idea basal con la que fueron pensados a mediados del siglo pasado.

2- No son competitivos: altísimos costos operativos sin resultados que justifiquen una monstruosa afectación de recursos públicos.

3- Son utilizados para contención de militancia

4- Por lo antes mencionado es que la idea de privatizarlos aparece como una acción dirigida a mover el estatus quo actual y que podría dar una sobre vida a los medios públicos".

Melisa Trad – La Mecha

Melisa Trad.

"La idea de privatizar los medios públicos es un atentado a la libertad de expresión de las y los argentinos. La publicación de los actos de gobierno es uno de los pilares que sostienen a la República y la existencia de medios públicos permite además democratizar y federalizar la información. Tiene impacto incluso en otras industrias como el turismo".

"Como trabajadora de la Radio Nacional en San Juan personalmente tuve la oportunidad de entrevistar a personas a las que jamás podría haber tenido acceso como periodista sanjuanina. Eso le permite a nuestras audiencias también acceder a un contenido de calidad regido por criterios diferentes a los que guían a las empresas periodísticas".

Ernesto Simón – El País Diario

Ernesto Simón.

“Esos medios tuvieron un sentido cuando vuelve la democracia y era generar ciertas condiciones de tolerancia, de pluralismo de las ideas y de libertad entre los ciudadanos después de una dictadura muy oscura. Lamentablemente desde el Kirchnerismo en adelante se convirtieron en una unidad básica los medios públicos, son barricadas, unidades básicas donde se formatea la cabeza de los periodistas y de la poca gente que los escucha”.

“Nos sale muy caro a todos los ciudadanos los medios públicos, tienen menos de un 1% de audiencia lo único que hacen es colocar gente de ellos, quedar bien con sus militantes y darse manija entre ellos. Están metidos en ese microclima de una militancia fanática, intolerante y casi fascista”.

“Yo creo que ha llegado el momento de privatizar los medios públicos porque son un gasto extremo para un Estado y no cumple la función que cumplieron en los años 80, cuando llegó la democracia y se activaron los medios públicos como una alternativa de libertad y de pensamiento en la Argentina”.

Myriam Pérez – Diario de Cuyo

Myriam Pérez.

“Los medios de comunicación públicos han cambiado mucho en los últimos tiempos. No obstante contribuyen a la consolidación de la democracia y logran llegar con información y entretenimiento a cada rincón de la Argentina, incluso donde no hay conectividad”.

“Creo que son una herramienta de identidad cultural. Además hay muchos trabajadores que de cerrarlos quedarían fuera del sistema. Estos medios dan una mirada diferente respecto de los medios centralistas, más si se tiene en cuenta que tantos medios están en pocas manos”.

Mario Romero – Diario de Cuyo

Mario Romero.

“Los medios públicos deben ser reestructurados como toda empresa del Estado que terminó siendo refugio de la política en los últimos años. Se debería concursar para el ingreso de personal y la generación de contenidos; y, fundamentalmente, no ser un espacio de propaganda del gobierno de turno”.

“Ahora bien, de ninguna manera ser privatizados. La mirada porteña que se tiene sobre el rol de la TV Pública, Radio Nacional, DeporTV, etc, es muy distinta a la del interior, donde estos medios suelen ser vínculos con la comunidad”.

Facundo Merenda - Telesol

Facundo Merenda.

“Los medios públicos en Argentina estuvieron tergiversados en este último tiempo y más que públicos, todos se transformaron en partidarios y compinches del gobierno de turno. Entiendo que es una política que afectará a aquellos que lucraron en estos años”.

“A la gente no le mueve el amperímetro la privatización de Télam, TV Pública o Radio Nacional, que dicho sea de paso tienen escasa a casi inexistente audiencia. Lo que debe primar en este gobierno es el acceso a la información y que eso sea público para que cualquier ciudadano pueda ver lo que hacen los dirigentes con el dinero, cuánto ganan, gastan y lo que realizan diariamente”.

“Sin embargo, tampoco comparto la presión de algunos referentes a periodistas diciendo “procurá hacer mejor tu trabajo”, eso condiciona y mucho. Otra cosa que hay que atender es la concentración de los medios hegemónicos considerados nacionales, aunque son netamente porteños, que, si los públicos de ahora intentaron soslayar o aminorar mostrando rasgos provinciales, creo, no lo lograron”.

Rocío Robles – Del Sur Diario

Rocío Robles.

“Este tipo de privatización atenta con lo que es la libertad de expresión y la pluralidad de voces ya que estos medios públicos permiten que distintos sectores sociales puedan expresarse a través de ellos. También hay que tener en cuenta que por ahí se hace mucha publicidad a los gobiernos de turno en este tipo de medios”.

“De todas maneras, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tenía unos artículos que quedaron derogados en el gobierno de Macri, lo que también ha permitido aun teniendo una ley de servicios de comunicación audiovisual no exista democracia en lo que tiene que ver con los medios de comunicación”.

“Los dueños de los medios de comunicación, la mayoría, son empresas y son privados, la única manera creo que tiene la sociedad de acceder a poder compartir información y ser parte de los medios de comunicación es a través de las redes sociales actualmente”.

“Se evidencia también que la radio, la televisión han perdido mucho auge en esta época. Entonces por ahí, bueno, puede ser un golpe en lo que tiene que ver con la democratización de la comunicación. Pero yo creo que la gente va a poder seguir compartiendo información y va a poder seguir expresándose a través de las redes sociales".

Enrique Landeau - Telesol

Enrique Landeau.

“Yo pienso que ha sido una poco feliz declaración del presidente electo en ese sentido. Como fue también esta funcionaria electa con una reacción que tuvo contra la periodista de la televisión pública. No creo que sea una salida el privatizar los medios públicos. Hablo de la Televisión Pública, Radio Nacional, Telam, no me parece”.

“Lo que sí me parece es que tampoco deben ser usados como ariete político. Más allá de que eso ha sucedido en el país desde su creación. Yo más que nada me refiero a la cantidad de colegas y trabajadores que tienen dentro de lo que es la televisión pública, hay que cuidar sus puestos, sus familias”.

“También creo que no debe ser un sector político, ya sea una unidad básica, un partido, una delegación, no. Tienen que ser los hacedores de la televisión pública. Poder tener las posibilidades para que todos puedan emitir una opinión o para que, de alguna manera, quienes tengan realizaciones, producciones, actividades que no son difundidas a veces por los medios privados comerciales en los cuales nosotros nos desarrollamos, tengan cabida y sean de público conocimiento en la televisión pública”.

“Un organismo oficial de información, también el caso de Télam, que tiene llegada a todos lados, se puede utilizar en todos los lugares y que es muy importante. O una radio plural, como Nacional, que también pueda ser escuchada en todos los sentidos, pero sí tiene que ser plural, público, abierto, y no un búnker político o un reducto político. Pero para nada estoy de acuerdo con que ahora, en esta declaración que ha hecho el Presidente electo, que tienden a la privatización. No, no estoy de acuerdo con eso”.

Bianca Piacentini – La Mecha

Bianca Piacentini.

“Me parece terrible. Un ataque a la pluralidad de voces y al derecho al acceso a la información que debemos tener todos los ciudadanos. El Estado tiene que tener medios públicos fuertes y que generen contenido de calidad, que generen sentido contribuyente a la armonía y unidad nacional, a los valores de esta nación, como la soberanía”.

“Los medios públicos tienen el deber de darle visibilidad a las minorías, porque eso contribuye a la no discriminación, a la integración social de todos y todas los argentinos. Los pueblos originarios, el colectivo LGBTQ, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, los ancianos, son visibilizados en los medios públicos porque para los medios hegemónicos tradicionales o las empresas periodísticas, sus historias y relatos no son rentables”.

“Por eso privatizar los medios públicos es un ataque a la democracia, a la libertad de expresión y a la pluralidad de voces. Además, es faltar a la ley de servicios de comunicación audiovisual, una ley sancionada justamente para garantizar la pluralidad de voces que tanta falta nos hace en estos momentos, en que algunos discursos serán cancelados por no ser lo que el mercado quiere”.

“Los medios públicos son una pata fundamental para la educación y la comunicación en las comunidades más pequeñas donde el mercado no llega. Sobran los ejemplos de comunidades cuyo único medio de comunicación es radio nacional porque las grandes cadenas no llegan. Los medios públicos tienen el deber de cuidar el interés nacional en lo interior y hacia el exterior”.

Marian Pallarez – Del Sur Diario

Marian Pallarez.

“La sugerencia sobre la privatización de los medios públicos no es nueva en el panorama político argentino. Para evaluar esta propuesta, es importante observar el contexto regional y el ejemplo de países como Chile, donde TVN (Televisión Nacional de Chile) se destaca por su carácter público, autonomía, pluralismo y representatividad. TVN de Chile opera de manera independiente del gobierno de turno y cuenta con un sistema de autofinanciamiento que le permite mantener su independencia política y económica”.

“En contraste, los Medios públicos de argentina obtienen su financiamiento del Estado. Esto ha llevado a críticas de que, en los últimos años, dichos medios se han convertido en un órgano de propaganda del gobierno de turno, en lugar de servir como un medio de comunicación independiente y pluralista”.

“Es importante destacar que la privatización no debería ser única opción. Podría considerarse un sistema mixto que integre a los miembros de la oposición en el directorio de los medios públicos para garantizar su funcionamiento independiente. Esta podría ser una solución que equilibre la necesidad de financiamiento público con la garantía de pluralismo y autonomía editorial”.

Facundo Olivera – Radio Concepto

Facundo Olivera.

“No creo conveniente la privatización de los medios públicos. Todos los países tienen agencias estatales de comunicación, ese es el rol de Télam. El problema es que, en los últimos años, ha sido utilizado con motivos políticos. Lo mismo ocurre con la Tv Pública. Si esos servicios vuelven a sus sentidos originales, no habrá que pensar en privatizarlos”.

Karen Soto – Zonda TV

Karen Soto.

“Los medios de comunicación públicos desde hace décadas que no tienen programación entretenida, amena y cautivante para las audiencias. Los números de rating siempre son muy bajos y los televidentes y oyentes la mayoría de las veces prefiere informarse y entretenerse con medios privados”.

“Pero si tenemos que reconocer que los medios públicos llegan con sus antenas a donde ningún medio privado llega. Son sumamente necesarios para establecer la conexión entre las fronteras, los pueblos y los lugares con pocos habitantes ya que todos nos merecemos estar informados”.

Mauricio Aballay – Amanecer/La Red

Mauricio Aballay.

“Aún es prematuro tal vez opinar ante un anuncio sin mayores especificaciones. Si bien el debate seguramente está comenzando, yo creo que deben ajustarse clavijas para un manejo más democrático con el juego de los roles de oficialismo y oposición dentro de cada uno de estos medios”.

“Porque no directorios compartidos con votación para las decisiones y el asesoramiento de profesionales técnicos de mucha experiencia que ya pasaron por ese lugar, esa podría ser tal vez una solución. Los cargos políticos que cambian según el gobierno para conducirlos dejando de lado la capacidad del personal que lleva muchos años en el espacio laboral puede ser una de las modificaciones”.

“Todos sabemos que la comunicación pública es importante siempre y cuando sea objetiva sin inclinaciones, de lo contrario se estaría asemejando a lo que se le critica a los medios de capitales privados que ejercen un errático periodismo, donde el editorial es subjetivo con una parte de la información que se entrega y una parte no. Lo público y lo privado forman parte del escenario y eso está bien y es el ciudadano quien elige para informarse”.

Leo Polegritti – Canal 8

Leo Polegritti.

“La idea de que haya gente con mucha incertidumbre por su futuro laboral, no me gusta para nada. Pero considero que los medios que pertenecen al Estado hoy en día, solo fomentan la militancia de un lado o del otro”.

“Al mismo tiempo que al ser un ente dependiente del Estado, genera una especie de amesetamiento en la gente que trabaja ahí. Un caso puntual es Radio Nacional, que hasta para cambiar un foco tienen que pedir permiso a BS.AS”.

“En ese caso si hay una especie de concesión, que administre y genere contenido competitivo, y por supuesto, que genere trabajo, me parece perfecto”.

Marisa Gil - Canal 8

Marisa Gil.

“Canal 7, ATC y luego llamada TV pública con el conjunto de radios que conforman la radiodifusión nacional nacieron con el noble objetivo de ser los medios de comunicación públicos que pudieran emitir un mensaje ecuánime a toda la sociedad Argentina. Con el tiempo se ha desvirtuado considerablemente esa función y se han concentrado en profundizar la ideología de los gobiernos de turno”.

“Muchos de los países de Europa tienen radio y televisión estatal Estados Unidos por su parte, no lo tiene. Soy más bien partidaria de la idea de corregir lo que está desviado. Es decir de poner un punto y reglas claras a los periodismos partidarios para poder seguir teniendo una televisión que sea referente de Argentina al mundo”.

“Hay lugares de la geografía Argentina a los que solo llega radio Nacional asegurando el mantenimiento del acervo cultural que muchas veces no es tenido en cuenta por la parte privada ante la falta de rentabilidad que esto supone”.

“Entiendo que quizá esta opción que considero más conveniente, (la de corregir el rumbo que se ha desvirtuado ante la manifiesta ideología de los protagonistas y tomar medidas tendientes a mejorar la programación y su contenido), será muy difícil de aplicar en un momento de convulsión social en el que la grieta está muy profundizada”.

“Deseo ante todo que la decisión que tome el gobierno respecto de este tema sea la que afecte a la menor cantidad de personas trabajadoras y que logre de alguna manera mejorar la situación”.