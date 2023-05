Desarrolladores de videojuegos de San Juan presentaron un simulador de aviación que recrea el ataque a de pilotos argentinos a un invencible inglés en la Guerra de Malvinas. Lo hicieron en la exposición Virtuality, la convención de tecnologías inmersivas más grandes de Latinoamérica.

Franco Echagaray, miembro de la Asociación de Desarrolladores Emergentes de Videojuegos (ADEV), comentó a DIARIO HUARPE, en qué consistió el proyecto. “Esta es una experiencia inmersiva en la que la personas se pone en el lugar de un piloto en la Guerra de Malvinas. Este simulador recrea el ataque realizado el 30 de mayo al HMS Invencible".

Enzo Cortéz, uno de los desarrolladores de Ataque al Invencible contó que fueron meses de trabajo en el proyecto. “Es mucho esfuerzo, semanas de trabajo exhaustivas, pero cuando lo vez finalizado la satisfacción te hace pasar por muchas emociones. Cuando esté en la provincia esperamos que puedan probarlo, no sólo por el trabajo que significó para nosotros, sino porque es una experiencia indescriptible”, comentó.

Pero esta simulación no sólo es visual, también sonora. El encargado de este apartado fue el artista musical Martín Elizondo, que además de recrear el sonido ambiente, también enfrentó el desafío de realizar las voces de los pilotos con sus señales de comando.

“Sentí como la primera vez que me subí a un avión, no sé cómo lo hacen, cómo lo lograron, pero me transmitieron muchas sensaciones.”, comentó un estudiante de aviación que probó el simulador.

Con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (Seciti), los sanjuaninos que apuestan a las industrias del conocimiento se hacen camino a un sector que cada se asienta cada vez más en San Juan.