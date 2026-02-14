Este 14 de febrero se celebra en todo el mundo el Día de San Valentín. En ese marco, DIARIO HUARPE salió a la calle para preguntarles a los sanjuaninos cómo se conocieron con sus parejas y cómo viven el amor.

Las respuestas reflejan historias diversas, con puntos en común: encuentros casuales, amistades que se transformaron en pareja y vínculos que comenzaron hace más de dos décadas.

Publicidad

Uno de los relatos remite a un baile. “Nos presentó un amigo en común que teníamos falleció hace 26 años. Él ahora ya no está con nosotros”, recordó una entrevistada sobre el primer encuentro.

Pareja entrevistada en el centro sanjuanino contó que se conocieron en un baile gracias a un amigo en común.

También hubo historias que comenzaron en un boliche. “Hace 20 años estábamos sentados ahí. Él vino, me sacó a bailar, nos conocimos y listo”, contó otra mujer. En ese caso, la sensación inicial fue clara: “Él dice que fue amor a primera vista”.

Publicidad

Se conocieron en un boliche hace más de 20 años y hoy recuerdan aquel primer encuentro en una salida nocturna.

El ámbito laboral también fue escenario de inicio para algunas parejas. “Éramos compañeros de trabajo hace muchos años. Siete u ocho años después la llamé por teléfono por un tema laboral", relató un hombre sobre cómo retomaron el vínculo hasta convertirse en pareja. "Ahí aproveché, y le pregunté cómo estaba para seguir la conversación", agregó la mujer.

Compañeros de trabajo durante años, retomaron el contacto por un llamado laboral y comenzaron una relación.

En otros casos, la cercanía cotidiana fue clave. “Él vivía cerca de mi casa, éramos vecinos. Pasaba y me hacía la miradita. Éramos amigos y de ahí surgió el ‘amigovio’”, explicó una joven.

Publicidad

La mujer contó su experiencia con su pareja,

La amistad aparece como un punto de partida frecuente. “Éramos amigos y después de juntarnos todo un año seguido salió que quería otra cosa. Le pregunté si quería ser mi novia. Yo tenía 15 años en ese momento”, recordó otro entrevistado.

Vecinos desde jóvenes, la amistad derivó en noviazgo tras encuentros cotidianos en el barrio.

También hubo encuentros por familias en común. Una pareja contó que, aunque eran de distintos puntos de la provincia —ella de la Pocito y él de Caucete—, coincidieron en un baile de Capital y allí comenzaron a conocerse.

La pareja relató que su historia comenzó en reuniones familiares en el centro de San Juan.

Una pareja de jubilados, que llevan 54 años juntos, contó como se conocieron. "Fue por familias en común. Mi hermano era amigo de los padres de él y en juntaditas, nos conocimos", relató.

La pareja lleva 53 años juntos.

Incluso la calle fue escenario del primer cruce. “Nos conocimos en la calle, de pasada. Fue amor a primera vista”, aseguró el hombre. Sobre qué sostiene las relaciones con el paso del tiempo, varias respuestas coincidieron: “La receta es la paciencia y el diálogo, sobre todo la comunicación”.

Con décadas juntos, aseguraron que la clave de la relación es el diálogo y la comunicación.

En este Día de San Valentín, las historias muestran que en San Juan el amor puede comenzar en un baile, en el trabajo, entre vecinos o en una simple mirada en la calle, y que cada pareja construye su propio recorrido.