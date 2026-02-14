Un hombre de 42 años fue detenido en la madrugada de sábado en la Cerámica San Lorenzo, ubicada en Calle Vidart al 686 (S), por intentar robar en el interior de la planta industrial. El aprehendido, señalado con apellido Muñoz, fue aprehendido por dos efectivos que se encontraban realizando un servicio de adicional en la fábrica.

Según el reporte, los efectivos observaron al masculino descolgándose del cierre perimetral de la fábrica, por lo que comenzaron a perseguirlo, logrando su aprehensión dentro del predio.

La representante de la Cerámica San Lorenzo, se presentó en el lugar y denunció el intento de robo. El Ayudante Fiscal, Dr. Alejandro Díaz, interviene en el caso.