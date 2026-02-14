UPCN San Juan Vóley derrotó este sábado a Vélez Sarsfield por 3 a 0, en la penúltima fecha de la fase regular y en el marco del Tour 6 de la Liga de Vóleibol Argentina, que se disputa en Buenos Aires. En el Parque Olímpico - La Casa del Vóley, los sanjuaninos se impusieron con parciales de 25-18, 25-18 y 25-13.

Con este resultado, UPCN sumó su 12ª victoria en el torneo y se mantiene en la segunda posición de la tabla. El equipo dirigido por Fabián Armoa mostró una sólida recuperación tras el traspié del jueves y firmó una actuación convincente, especialmente en ataque.

Publicidad

El alemán Leon Meier fue la principal referencia ofensiva y máximo anotador del encuentro, con 18 puntos. Además, Matheuss Alejandro se destacó en la red con 13 tantos, mostrándose determinante en el bloqueo con 7 por esa vía.

UPCN cerrará la etapa regular este domingo a las 11, cuando enfrente a Defensores de Banfield. El encuentro podrá seguirse en vivo por Fox Sports y por el canal de ACLAV en YouTube.

Publicidad

Síntesis

Vélez Sarsfield: Gianluca Bravetti, Germán Johansen; Tomás Olmedo, Facundo Hernández; Tadeo Mauritanio, Lucas Vivas; Juan Pablo Lueje (L). Entrenador: Alejandro Scalise. Ingresos: Ramiro Benítez, Federico Debonis, Franco Gónez, Nazareno Buratti.

UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Iván Quiroga, Anthony Cherfan, Juan Martín Riganti, Juan Simón Villarruel, Mateo Gómez.

Publicidad

Parciales: 18-25, 18-25 y 13-25.

Estadio: Parque Olímpico - La Casa del Vóley (Buenos Aires).