Otra acción violenta que no se logra frenar en Estados Unidos. Signos de una sociedad fragmentada y atravesada por la sangrienta idea de la posesión de armas en manos civiles, esta vez se cobró nuevas víctimas.

Ocurrió un feroz tiroteo en el complejo residencial de la Universidad de Carolina del Sur que ocasionó la muerte de dos jóvenes. Además otro hombre resultó herido y se desconoce su estado de salud. Durante la madrugada, el campus universitario quedó bajo confinamiento y la policía intentaba avanzar.

Los primeros reportes indican que los disparos comenzaron el jueves (a las 21:15 hora de Estados Unidos) en un departamento de la Hugine Suites, el complejo habitacional de la universidad de Carolina del Sur, ubicado dentro del campus Orangeburg. Como respuesta, las autoridades locales activaron el protocolo de emergencia y las instalaciones permanecieron cerradas durante 8 horas.

Los testigos del horror afirman que se vivieron horas de tensión con ruidos de sirenas y patrulleros y con efectivos policiales esparcidos por todo el predio en búsqueda del asesino.

Recién a las 5 de la mañana las autoridades finalizaron el cierre, aunque la vigilancia policial continuó con patrullas y cercos perimetrales.

La División de Aplicación de la Ley del estado quedó a cargo de la investigación con la colaboración de la policía universitaria y la oficina del jefe de policía del condado de Orangeburg.

Se demoraron varias horas en difundir la identidad de las personas fallecidas: los estudiantes Henry Crittington, de 19 años, y Terrell Thomas, de 18. Sin embargo no se divulgó la identidad del hombre herido que fue hospitalizado, así como no se confirmó por el momento ninguna detención ni el nombre de algún sospechoso por el tiroteo.

De todas formas se siguen realizando pericias en el campus habitacional y los encargados de la investigación entrevistan a los testigos de la fatídica noche.

En cuanto a la continuidad académica, las autoridades universitarias suspendieron todo tipo de actividad estipulada para el viernes. Con el objetivo de brindar apoyo a la comunidad, que incluye a 2900 estudiantes regulares, fueron habilitados servicios de contención emocional y asistencia psicológica para todas las personas, sin importar el claustro al que pertenecen o qué trabajo realizan.

Este es el segundo tiroteo en cuatro meses en la Univesidad Estatal de Carolina del Sur, dado que el 4 octubre de 2025 una mujer de 19 años falleció de la misma forma en las celebraciones de bienvenida. En el otro siniestro resultaron heridos dos hombres.

En ese momento el rector de la universidad, Alexander Conyers, prometió nuevas medidas de seguridad, tales como nuevas vallas en el perímetro del campus y más patrullas de seguridad para controlar el acceso peatonal.

El vicerrector de la institución, Gerald Hubbard Smalls, señaló que trabajarían en un mejor control en los ingresos, además de un “mayor monitoreo con cámaras y protocolos mejorados de comunicaciones de emergencia”. De todas formas, las iniciativas previas no pudieron frenar el segundo atentado en poco tiempo.

Las desgracias en la Universidad Estatal de Carolina del Sur, creada en 1896 y compuesta históricamente por una mayoría afroamericana, tienen larga data. El pasado 8 de febrero se conmemoró el 58º aniversario por el asesinato de tres jóvenes estudiantes negros a manos de agentes de la policía que reprimieron una manifestación en pleno campus por hechos de segregación.

A la espera de novedades que esclarezcan la situación, y de un comunicado oficial de la universidad, la comunidad universitaria permanece en estado de duelo y alerta, tras otro episodio más de la violencia que caracteriza a Estados Unidos.