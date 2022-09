El Ministerio Público Fiscal, a través de la Fiscalía Delitos Especiales, decidió desestimar la denuncia penal que recayó ante el diputado provincial Enzo Cornejo por enriquecimiento ilícito y la archivó. El jueves 1 de septiembre se conoció que el presidente del PRO en San Juan, Enzo Cornejo, había sido acusado del mencionado delito. Ese mismo día, el jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta, llegaba a la provincia para manifestarse contra la renovada Ley de Lemas.

El fiscal coordinador de UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, dijo que las pruebas que aportó el denunciante Mario Enrique Ortiz no demostraron la comisión o existencia de delito y por eso la causa pasó a archivo. Es decir, no reunía los requisitos básicos para estar ante una investigación delictiva por enriquecimiento ilícito o por evasión.

Grassi, en diálogo con Canal 13 San Juan TV, aclaró que cualquier persona tiene derecho de realizar otra denuncia similar, pero destacó que el Ministerio Público Fiscal no se prestará para formar parte de alguna jugada política.

'Por supuesto que se puede hacer otra denuncia, no hay ningún inconveniente con esto. Lo que se ha concluido es que lo denunciado, mínimamente no reúne las características de denunciarse un hecho delictivo. El Ministerio Público Fiscal no se va a prestar a dilucidar contiendas o cuestiones que sean ajenas a lo jurídicamente delictivo. Todas aquellas cuestiones que sean políticas, no importa el partido que sea, deben resolverse en el lugar que corresponde', explicó el funcionario del Ministerio Público Fiscal.

Enzo Cornejo, al momento de enterarse de la denuncia, descargó por su parte: “Es totalmente falso, es una mentira, es lamentable que en la provincia de San Juan pase esto”. “No tengo nada que esconder” y “puedo demostrar todo lo que tengo”, enfatizó.

Cornejo se mostró seriamente molesto por la acusación, que tomó estado público durante la visita de Larreta. Recalcó ese mismo día que fue uno de los que presentó el proyecto Ficha Limpia y tildó a la denuncia como una situación que pertenece a “ los personajes de la vieja política”.