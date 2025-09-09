En el marco del evento Bitcoin Asia 2025 realizado en Hong Kong, Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, sorprendió a la comunidad financiera con una declaración contundente: “En los próximos años, Bitcoin alcanzará el millón de dólares. Sin duda”, afirmó el empresario ante un auditorio de inversores y expertos en criptomonedas.

Eric Trump destacó además que actualmente dedica el 90% de su tiempo a la comunidad vinculada con los activos digitales, lo que refleja su creciente involucramiento en este sector emergente. Su presencia en el evento incluyó elogios hacia Simon Gerovich, CEO de Metaplanet, empresa japonesa especializada en tesorería de Bitcoin, que incorporó a Trump a su consejo asesor en 2025.

Tras su paso por Hong Kong, Eric Trump tiene previsto viajar a Japón para una reunión con accionistas y luego compartir escenario con su hermano Donald Trump Jr. en conferencias programadas en Corea del Sur y Singapur, consolidando así su papel activo en el ecosistema cripto asiático.

El valor de Bitcoin ha experimentado un alza significativa en el último año, con un incremento del 86% en los últimos 12 meses, impulsado por el optimismo generado tras la victoria electoral de Donald Trump y la expectativa de una regulación más favorable en Estados Unidos. Sin embargo, los analistas advierten que la criptomoneda sigue siendo altamente volátil, como evidenciaron los desplomes ocurridos en 2022 tras la quiebra de importantes compañías del sector.

La familia Trump ha fortalecido su relación con el mundo cripto a través de iniciativas como American Bitcoin, World Liberty Financial y la controvertida moneda meme $TRUMP. Eric Trump resaltó que “La comunidad Bitcoin recibió a mi padre como nunca antes”, refiriéndose a Donald Trump como el primer “presidente criptográfico”.

La administración actual ha avanzado con órdenes ejecutivas y ha designado a figuras favorables a las criptomonedas en puestos clave, entre ellas David Sacks. Para la comunidad latina en Estados Unidos, el crecimiento del mercado cripto representa una oportunidad para la inversión y el emprendimiento, aunque también implica riesgos debido a la volatilidad extrema que puede afectar a familias trabajadoras que buscan prosperidad rápida.