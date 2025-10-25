Un menor de edad fue demorado en la noche del miércoles en el departamento Caucete luego de protagonizar una serie de maniobras peligrosas a bordo de una bicicleta en plena vía pública, poniendo en riesgo la seguridad vial. Estos episodios se vienen produciendo con frecuencia en la ciudad de las diagonales y los vecinos y transeúntes de la zona reclamaban a las autoridades más controles para evitar accidentes de tránsito graves.

Este hecho ocurrió cerca de las 23:50 sobre Avenida Diagonal Sarmiento, en inmediaciones de la Plaza Departamental, cuando efectivos de la Comisaría 9ª que realizaban recorridas preventivas fueron advertidos por un automovilista de las maniobras peligrosas que un ciclista estaba haciendo en la arteria principal del departamento y también la más transitada. El conductor informó que un joven en bicicleta se desplazaba de manera imprudente, cruzando de la vereda a la calzada y obstaculizando el tránsito de los vehículos que circulaban por el lugar.

Con las características aportadas, los agentes Peñaloza Rodrigo y Fuentes Erica, que patrullaban en bicicletas identificadas, iniciaron la búsqueda del sospechoso. Al intentar identificarlo, el joven desoyó las órdenes policiales y emprendió la huida, iniciándose una breve persecución que finalizó en la intersección de calles Godoy Cruz y Urquiza.

Allí, los uniformados lograron interceptar al adolescente, quien manifestó tener 17 años y residir en calle Aberastain, en Caucete. Tras informar lo sucedido al Primer Juzgado de Menores, el juez Jorge Toro dispuso que se labre un expediente contravencional y se secuestre la bicicleta por no acreditar propiedad.

El rodado, una mountain bike color gris sin marca visible, fue retenido como medio de prueba y debido a que el menor ni sus progenitores pudieran acreditar la propiedad del mismo. El menor fue entregado a su padre, Jorge Raúl Quiroga, en buen estado de salud y quedó vinculado a un expediente por infracción a los artículos 98° y 172° del Código de Faltas Provincial.