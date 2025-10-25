En los últimos años, los vehículos con caja automática han ganado popularidad entre los autos 0 km debido a la reducción significativa en la diferencia de precios frente a las versiones manuales, lo que ha incentivado su demanda.

Un claro ejemplo es el Toyota Yaris, uno de los modelos más vendidos en Argentina, que actualmente se ofrece exclusivamente con transmisión automática, ya que la marca eliminó la opción con embrague.

En este contexto de creciente preferencia por la tecnología automática, se presenta un listado actualizado con los tres autos automáticos más económicos disponibles en el mercado argentino.

El Citroën C3 encabeza esta lista con un precio mínimo de $29,6 millones, ascendiendo desde la tercera posición que ocupaba en septiembre. Le sigue el Hyundai HB20, que mantiene su segundo puesto, mientras que el Toyota Yaris descendió al tercer lugar debido a un aumento porcentual mayor en su precio.

Una incorporación destacada en este ranking es el BYD Dolphin Mini, un city car eléctrico que forma parte de los tres modelos que el fabricante chino BYD ha lanzado en Argentina, junto con el Yuan Pro y el Song Pro.