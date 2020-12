Es oficial, Chile renunció al crédito del BID para construir el Túnel de Agua Negra

Lo que surgió como un rumor a principio de semana terminó de confirmarse este jueves, cuando el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, oficializó que el vecino país renunció de forma unilateral al crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción del Túnel Binacional de Agua Negra. La noticia no sólo cayó mal de este lado de la cordillera, sino además en la Región de Coquimbo ya que nadie les había avisado de la resolución tomada por el gobierno de Sebastián Pieñara.

“Ese crédito fue formalmente rechazado por Chile. Lo tenemos documentado. Y Chile no ha informado oficialmente a Argentina ni a la Región de Coquimbo”, comentó en una entrevista a un medio trasandino el embajador Bielsa.

En este sentido añadió también que “el día domingo 23 de agosto, estábamos trabajando y se me ocurrió pensar cuál era el grado de actividad del crédito del BID, es decir, si estaba activo y en qué situación. Como el representante argentino en el directorio del BID es muy amigo mío, lo llamé ese mismo domingo y le dije que por favor me informe. Al día siguiente a la mañana, me dijo que ese crédito fue rechazado en la parte que le corresponde por Chile. Ese crédito fue formalmente rechazado”.

Hay que recordar que el crédito del BID ya estaba aprobado y era por 1.500 millones de dólares. Incluso fue en Chile donde se llevó a cabo el acto de presentación de las empresas interesadas en construir la obra binacional. Si bien es cierto que ese proceso venía muy demorado, muchos funcionarios argentinos confiaban que el año próximo definitivamente se lanzara la licitación del túnel. Situación que hoy parece más que lejana debido a las últimas noticias.

La noticia no cayó para nada bien de este lado de la cordillera y sobre eso, Bielsa, expresó que “nosotros informamos de inmediato a la cancillería, porque el hecho de denunciar un crédito bilateral existiendo una entidad binacional que es el resultado de un tratado aprobado binacionalmente, constituye por lo menos una transgresión, al principio de buena fe en la interpretación de los tratados que consagran la convención de Viena. Además de muchas otras normas que se vulneraron”.

Para cerrar el embajador contó que ya han articulado acciones que permitan clarificar qué puede suceder de ahora en más.

Días atrás y en entrevista a un medio de Chile, el ministro de Obras de San Juan e integrante del Ebitan, Julio Ortiz Andino, había declarado que “creo que no está totalmente perdido, si bien hemos tenido algunas noticias últimamente no muy positivas, pero del lado nuestro vamos a seguir trabajando".

Luego recordó que el mismo presidente Alberto Fernández, el ministro de Obras Públicas de Nación y el Gobernador de San Juan tienen intención de seguir con las negociaciones "ya sea en la Ebitan o directamente entre embajadores o de presidentes, vamos a seguir insistiendo en que esta obra la debemos arrancar lo antes posible”.