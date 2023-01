Los cruces de palabras entre el intendente y los ediles de Rawson parecen no tener fin. Rubén García, máximo mandatario rawsino, contó a DIARIO HUARPE que, al no ser aprobado el presupuesto 2023, deberá adecuarse al del año pasado, que fue de $2.960 millones. En este sentido, los concejales del departamento respondieron este cuestionamiento y explicaron que “se trata de un mero mecanismo de control”, ya que no “les consta que se haya hecho algo” con los tres presupuestos anteriores. Además, aseguraron que el resultado de la denuncia penal que presentaron contra el intendente será fundamental para decidir si harán juicio político o no.

El primero en hablar fue el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvad, quien expresó que García deberá pedir autorización si el presupuesto de $2.960 millones no le alcanza y necesita monto mayor de dinero. Esta decisión fue porque se detectaron una serie de irregularidades, como la problemática de los nichos en el Cementerio de Rawson. Sin embargo, el concejal fue un poco más allá con sus declaraciones y manifestó que “no le hace falta plata, si no hace nada”.

“Él no ha tenido problema con ninguno de los otros tres presupuestos que le aprobamos, y la verdad que no ha hecho nada. Con presupuestos aprobados no ha hecho ni una sola obra en beneficio de los vecinos. No creo que le haga falta el presupuesto si no ha hecho ninguna mejora circunstancial. No sé cómo viene a preocuparse por el presupuesto tres meses antes de una elección”, planteó Salvadó.

Ante la frase del intendente sobre que “le boicotean la gestión”, Salvadó se defendió y manifestó que los ediles son los primeros en preocuparse por el bienestar de los vecinos y que nunca le harían la vida imposible al intendente para gestionar las cuestiones relacionadas con el ejercicio público.

Por su parte, el presidente del Bloque de Frente de Todos, Elio Frack comentó que se desilusionó de García y su gestión. “Nosotros llegamos acá siendo parte de un mismo proyecto político y de repente nos dejó de hablar, dijo que no le hacíamos falta los concejales y nos dejó de lado”. En este sentido, según Frack, él lo apoyó en todo lo que pudo, pero cuando comenzó a dialogar con vecinos y a escuchar sus necesidades, abrió los ojos.

“La gente viene, te comenta lo que les pasa. Uno ve que en Capital o en Chimbas viven asfaltando y nosotros no. La gestión de García me desilusionó”, afirmó.

Ambos coincidieron en que la posibilidad de un juicio político está latente. Es que, una de las causas de la interpelación y la posterior decisión de desaprobar el presupuesto, es una de las consecuencias de la denuncia penal que el concejo le hizo a García a fines de diciembre pasado. Básicamente, según lo que plantean los ediles, se presupuestó la construcción de 900 nichos en el Cementerio de Rawson y solo se construyeron 300.

“Si la Justicia lo comprueba, tendremos que accionar para que esto se haga”, dijo Salvado. Por su parte, Frack expresó que, en caso de que se pruebe que hay una irregularidad, espera que García de un paso al costado sin la necesidad de hacer un juicio político.

Lo cierto es que las sesiones legislativas en Rawson comienzan la semana próxima, precisamente el miércoles 1 de febrero. Ambos ediles acordaron que será un año complicado en el departamento, pero que esperan que todo mejore en la gestión.