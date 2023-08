Luego de que el actual intendente de Jáchal, Miguel Vega, diera respuesta sobre el uso de los $371 millones del Fondo Anticíclico en obra pública, Matías Espejo, jefe comunal electo, afirmó que investigará a fondo y si encuentran inconsistencias recurrirá a la Justicia. Todo esto inició con el pedido de informe de la concejala opositora Analía Carrizo, al observar que en mayo desaparecieron los dineros de la cuenta creada en el 2019 con fines específicos.

Matías Espejo, que asumirá como intendente de Jáchal el 10 de diciembre, afirmó que “la explicación que dieron el intendente Vega junto a su equipo de gobierno tiene inconsistencias que debemos profundizar. Por eso es que ya está tomada la decisión de que cuándo asumamos revisaremos toda la documentación y si algo no cierra, recurriremos a la justicia para que den explicaciones”.

La principal búsqueda del intendente electo es conocer de primera mano la documentación de las obras en las que el jefe comunal Miguel Vega afirma haber utilizado el Fondo Anticíclico. Tan así es que informaron haber financiado la pavimentación de 80.000 m2 en todo el departamento, sobre todo en los sitios donde se instalaron las cloacas, y asistencia a productores que sufrieron daños por el granizo.

Matías Espejo afirmó que lo inconsistente no es en que se hayan utilizado los $371 millones, sino en la falta de documentación de cada una de ellas. El actual funcionario de Salud Pública dijo al respecto que “la explicación que dieron no me conforma y nos sigue quedando la duda del objeto de uso. Tan así es que el Tribunal de Cuentas decidió actuar de oficio luego porque tampoco les quedó claro”.

La denuncia de la edil Analía Carrizo

La concejala de Juntos por el Cambio, Analía Carrizo, advirtió el faltante de los $371 millones del Fondo Anticíclico y por elevó un pedido de informe para determinar las causas por las cuales no existieron sucesos de quiebre económico, desastres naturales ni nada por el estilo que lo justificara.

La intervención del Tribunal de Cuentas

Ante la falta de denuncias en la institución, el Tribunal de Cuentas decidió actuar de oficio para determinar si el uso del Fondo Anticíclico fue el que corresponde. Ante esto es que visitaron el departamento para poder revisar la cuenta general del año 2022 y comenzar con a auditarla.

Textual

Matías Espejo / intendente electo de Jáchal

"Existen inconsistencias porque todo Fondo Anticíclico es para utilizarlo en situaciones de emergencia y en este caso se utilizaron para obra pública, pero no queda todo lo claro en qué aspectos".

Dato

A fines de mayo desaparecieron de la cuenta $371 millones correspondientes al Fondo Anticíclico de Jáchal que fue creado por una ordenanza en el 2019.