Espert: "Olvidémonos que por sacar a los ricos, malos y de ojitos celestes, las cosas cambien"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato presidencial del Frente Despertar, José Luis Espert, consideró hoy que no será "un simple cambio de caras" lo que "solucionará los problemas" de la Argentina sino que es necesario hacer "algo muy diferente".



"Olvidémonos que, por sacarnos a los ricos, malos y de ojitos celestes de encima, y que vengan los que estaban antes, simplemente por el cambio de caras se solucionaron los problemas", planteó hoy el candidato y economista en declaraciones formuladas a la FM Radio Con Vos.



En este sentido, afirmó que "está todo bien con querer sacarnos de encima a (Mauricio) Macri porque fue un muy mal gobierno", pero advirtió que, "si no hacemos algo muy diferente, difícilmente por un cambio de caras las cosas van a cambiar".



De esta forma, Espert insistió con la idea que planteó ayer en el debate presidencial que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la UBA cuando, con ironía, invitó a Mauricio Macri y a Alberto Fernández a estrecharse un abrazo porque -dijo- "tan diferentes no son".



En ese marco, llamó a ser "cuidadosos" con las declaraciones que se formulan en el marco de la campaña de cara a las generales del domingo próximo en relación a una eventual renegociación de la deuda, y señaló que, "cada vez que la Argentina se metió con ese tema, el país terminó en grandes crisis y la termina pagando la gebte de trabajo".



"Tenemos varios dramas en el corto plazo: la inflación, la pobreza que está creciendo fruto de la aceleración de la inflación, y, después, hay un tema que es el default de la deuda, que ya empezó con un default selectivo porque se ha alterado el cronograma de pagos de unos bonos locales", argumentó el candidato del Frente Despertar en la entrevista que brindó esta mañana, horas después del debate.



En este sentido, sostuvo que "la renegociación o no de la deuda está a la vuelta de la esquina" y se trata de un "tema crítico", con lo cual insistió en pedir que se tenga "mucho cuidado" al abordarlo.



Por otro lado, enfatizó que, teniendo en cuenta que el Frente Despertar es un espacio político nuevo, nacido este año, no tiene más que ver "el medio vaso lleno" como balance de la actual campaña electoral y de los debates presidenciales.



"Supongo que el balance cada uno lo hará ponderando su punto de partida y el nuestro, que fue este año y con un gobierno que nos quiso voltear para que no compitamos, hace que no pueda ver otra cosa que el medio vaso lleno en todo esto. Nos parece muy importante poder haber plantado esta bandera liberal", aseguró Espert.



Aunque criticó al actual Gobierno por lo que definió como "actitudes bastante poco democráticas" en relación al Frente Despertar, Espert dijo que "sí es más republicano que el kirchnerismo", y sostuvo que "el clima que se respira es diferente".



"No me han pasado con el macrismo las cosas que me pasaron con el kirchnerismo", subrayó el economista, quien reiteró la propuesta que planteó ayer en su participación en el debate presidencial, al prometer, en caso de acceder al Ejecutivo, el reemplazo de las indemnizaciones por despidos por un subsidio al desempleo "generoso y largo en el tiempo".