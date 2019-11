Estaba tirado en la calle por un supuesto choque de un auto que huyó

En horas de la siesta de este viernes ocurrió el siniestro vial en el que se vio involucrado un motociclista de 23 años que vive en el departamento San Martín.

Este joven que circulaba en una moto, de la cual cayó aparentemente por la participación de otro vehículo que lo tocó o lo chocó, no pudo ser convincente sobre su versión.

MIRÁ TAMBIÉN Preso con salidas transitorias fue atrapado tratando de ingresar a un comercio

No pudo confirmar que tipo de auto lo embistió y los efectivos policiales de la Comisaría de Angaco no sabían si creer la versión del hombre ya que no era claro y presumieron que estaba en shock por el siniestro o porque estaba bajo los efectos de alguna bebida alcohólica.

El siniestro vial fue informado a los efectivos de Comisaría 20 de Angaco a las 16.45, y el personal se dirigió a calle Nacional y Velázquez, donde también una ambulancia departamental llegó.

MIRÁ TAMBIÉN Perdió el control del auto en una curva y volcó en la ruta 60

Quienes atendieron al joven identificado como Omar Aranciba (23) decidieron su trasladado al Hospital Alfredo Rizo Sparza donde se le hizo un dosage de sangre y por no presentar lesiones graves fue dado de alta.

La moto en la que se desplazaba es una Brava de 180cc., que fue trasladada a la comisaría donde quedó en depósito judicial. Desde la dependencia indicaron que esperan que el joven se recupere y radique la denuncia correspondiente y aporte datos del auto que presuntamente lo chocó, solo habría dicho que era un auto de color gris.