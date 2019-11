Perdió el control del auto en una curva y volcó en la ruta 60

Circulando de este a oeste por la ruta 60 camino al departamento Ullum un Renault Symbol volcó luego que su conductor un joven de 18 años identificado como Joaquín Sánchez, perdió el control del vehículo y tras chocar contra el guardrail volcó.

Según indicó la policía el joven habría tomado la rotonda a mayor velocidad de lo permitido y al salir de ella se fue contra el vallado de contención y quedó con las ruedas hacia arriba.

El joven no necesitó ser trasladado a un centro asistencial ya que solo presentaba escoriaciones que no revestían gravedad. Fue un hecho que pudo haber terminado en desgracia indicaron en la Policía, no solo porque el conductor no sufrió lesiones, sino que por ese lugar a esa hora circulan muchos ciclistas y atletas.

El personal dela Comisaría 30ª al mando del comisario Fernández, labró el acta correspondiente y controlaron el tránsito en la zona por espacio de dos horas hasta que el auto fue retirado y trasladado a la dependencia policial.

El joven conductor del auto tiene domicilio en calle Cipolletti al 400 en Rivadavia.