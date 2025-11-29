El presidente de Perú, José Jerí, informó que declarará el estado de emergencia en la frontera con Chile debido al incremento de la migración irregular que afecta la zona limítrofe. La medida surge tras el bloqueo de una carretera clave por más de un centenar de personas que intentaban ingresar al país.

Desde su cuenta en X, Jerí afirmó con firmeza que “nuestras fronteras se respetan” y anunció que se reunirá con su gabinete para oficializar la declaración de emergencia. El objetivo es fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas y aumentar los controles fronterizos con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos peruanos.

Publicidad

El mandatario detalló que el estado de emergencia será aprobado, publicado y estará vigente antes de finalizar el día, marcando un precedente al ser la primera frontera peruana en recibir esta calificación por motivos relacionados con la migración irregular y la seguridad ciudadana.

La situación en la frontera se ha complicado en las últimas horas, especialmente en la ciudad de Tacna, donde decenas de vehículos de carga permanecen varados tras el bloqueo de la vía. La mayoría de las personas que protagonizaron esta acción son migrantes venezolanos, quienes ahora deben contar con visado para ingresar a Perú, una medida adoptada en respuesta a las restricciones impuestas por Chile.

Publicidad

El ministro de Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, confirmó que ambos países mantienen un "diálogo permanente" para abordar la problemática migratoria que afecta a la región. Además, anunció que el próximo lunes se llevará a cabo una reunión para establecer un comité binacional de cooperación migratoria.

Van Klaveren también reconoció que “Perú tomó una decisión soberana sobre sus fronteras y su gestión migratoria” y subrayó la importancia de continuar las conversaciones diplomáticas para buscar soluciones conjuntas.

Publicidad

El contexto político en Chile añade incertidumbre a la situación. Se espera que en las próximas semanas se realice la segunda vuelta electoral, donde el candidato ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, tiene altas posibilidades de ganar. Su campaña incluye propuestas como la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular y el cierre de las fronteras con Perú y Bolivia, lo que podría agravar aún más el flujo migratorio y las tensiones en la frontera.