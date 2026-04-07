El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán y aseguró que el régimen aceptó reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global. La medida, según explicó, busca generar un margen para que Teherán cumpla con ese compromiso en medio de la escalada en el Golfo.

El anuncio se produjo en un contexto de máxima tensión. Horas antes, Trump había advertido sobre un escenario crítico y fijado un plazo límite para que Irán modifique su postura. En paralelo, se registraron nuevos ataques en puntos estratégicos del territorio iraní.

Entre ellos, se reportaron bombardeos sobre la isla Kharg, una de las principales terminales de exportación de petróleo del país. También hubo ataques sobre infraestructura ferroviaria y puentes, en operaciones atribuidas a fuerzas de Estados Unidos e Israel.

La escalada impactó además en la seguridad marítima. Autoridades israelíes emitieron advertencias a embarcaciones en zonas cercanas al sur del Líbano, en medio de operaciones militares en el área.

En simultáneo, se registraron ataques con cohetes en Irak que provocaron víctimas fatales y heridos, mientras continúan los reportes de daños en infraestructura civil en distintas regiones.

El anuncio del alto el fuego se presenta en este escenario como una instancia de pausa en las hostilidades, con el foco puesto en la reapertura del estrecho de Ormuz, considerado un punto estratégico para el tránsito de petróleo a nivel mundial.

Las próximas horas serán clave para verificar el cumplimiento del acuerdo y el impacto de la medida en la dinámica del conflicto en la región.