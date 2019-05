Estatales meten presión y exigen que se adelante la 2da cuota del aumento

El primer trimestre cerró con una inflación que alcanzó el 15,6%, muy por encima de todo pronóstico y superó así la primera cuota de aumento que habían acordado los empleados públicos del 15%. Teniendo en cuenta esta escalada desmedida del índice de precios y que la segunda cuota del acuerdo salarial estaba pactada para el segundo semestre, los principales gremios de la provincia exigen un encuentro con autoridades del gobierno para llegar a buen puerto con el adelantamiento del 7%.

Hay que recordar que los estatales de la provincia acordaron un aumento en sus haberes del 27% en tres tramos. El primero, del 15%, ya pagado con el sueldo de marzo. Un 7% más en agosto, el cual pretenden que se adelante y el restante 5% en noviembre. Además de la cláusula gatillo, que se activará de forma inmediata si la inflación supera la suba cerrada en paritarias.

Ni bien se conoció el índice de inflación, desde el gobierno salieron a poner paños fríos y no dudaron en decir que el próximo encuentro para revisar el salario se daría recién en junio, más precisamente el miércoles 26 a partir de las 18 horas. Esto no cayó del todo bien entre los estatales y fueron los representantes gremiales quienes pusieron el grito en el cielo para adelantar la negociación.

“Yo voy a pedir que nos sentemos a charlar mucho antes. No podemos sostener hasta junio esta situación y más en un momento electoral como en el que estamos”, dijo José “Pepe” Villa, secretario general de UPCN. En el mismo sentido añadió “me parece una barbaridad esto que está proponiendo el gobierno. Esto nos pone mal con los empleados y yo me pregunto, si estamos bien qué necesidad hay de hacer esto. Algo hay que hacer, tienen que adelantar el aumento de agosto, ya que los tramos son muy largos”.

En el salario de mayo, a percibir el 31 del corriente, los estatales tendrán una pérdida del poder adquisitivo del 0,6%. Esto enfrentando el aumento que recibieron en el primer tramo contra la inflación del primer cuatrimestre. Si a esto le sumamos la inflación de mayo y junio, que entre los dos meses rondará el 6,5% según los economistas, los empleados públicos llegarán a la fecha de renegociación que pretende el gobierno con más de un 7% en contra. Si la idea oficial se concreta y se reúnen a finales de junio, el sueldo actualizado recién lo percibirían a finales de julio.

Otro de los sindicalistas que opinó del tema fue Luis Lucero, el secretario adjunto de UDAP, quien apuntó que “el gobierno siempre tuvo buena predisposición para la negociación. Esperemos que cuanto antes exista un replanteo a esta situación. Nuestras expectativas pasa porque nos convoquen antes de lo estipulado, pero si esto no sucede lo pediremos”.

También José Díaz, del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), opinó del tema más allá no participar en la Mesa de Negociación Salarial al decir que “nosotros ya le hicimos el pedido al gobernador Uñac. Tenemos que hacer un sinceramiento en todo esto. El gobierno realiza un derroche de dinero. Destinan fondos en pan y circo y no en cuestiones para que el pueblo esté bien. Acá hay dinero para todo tipo de eventos deportivos, pero no para pagar sueldos”.