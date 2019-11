Estatales y docentes exigen a la gobernadora Kirchner paritarias urgentes con oferta salarial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Santa Cruz realizó hoy un paro que calificó de "contundente", mientras Adosac, el gremio mayoritario de los maestros, resolvió nuevos ceses de actividades para mañana y la semana próxima, en reclamo al gobierno de Alicia Kirchner de reapertura de paritarias con una propuesta salarial "urgente".



"Los trabajadores municipales y provinciales son el primer eslabón de la cadena que se enfrenta al hambre cara a cara todos los días por no llegar a fin de mes. Esta paritaria central no se debe dilatar más y ATE exige aumento salarial ya", comunicó el gremio.



ATE Santa Cruz anticipó que en caso de no tener una respuesta a un petitorio que ingresó en el Ministerio de Trabajo de la provincia "se profundizarán las medidas de acción directa según lo revuelvan los trabajadores y trabajadoras en cada sector de trabajo".



En tanto, la Asociación de Docentes de Santa Cruz, reunida en congreso provincial extraordinario en Puerto San Julián, anunció un paro de actividades para mañana y los días 27 y 28 de noviembre, para reclamar "la reapertura de la paritaria con una oferta de recomposición salarial que cubra el costo de la canasta familiar".



La última reunión paritaria docente fue el 23 de septiembre pasado y el gobierno provincial argumentó que no puede dar aumento porque las medidas económicas del Ejecutivo nacional afectaron sus ingresos.



Además pidió postergar las negociaciones hasta después del 15 de noviembre por el decreto que congelaba el precio del barril de crudo.