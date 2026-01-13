El INDEC dará a conocer oficialmente este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al último mes de 2025. Según las proyecciones, la inflación de diciembre experimentaría un leve descenso respecto al 2,5% registrado en noviembre, situándose cerca del 2,3%,. Con este resultado, el año cerraría con una variación acumulada del 30,1%.

Durante el transcurso de 2025, el índice mensual mostró diversas fluctuaciones, iniciando en enero con un 2,2%, alcanzando un pico de 3,7% en marzo y descendiendo a su punto más bajo en mayo con un 1,5%.

La evolución de los precios en los meses siguientes fue: junio (1,6%), julio (1,9%), agosto (1,9%), septiembre (2,2%) y octubre (2,3%). En comparación, el cierre del año previo, diciembre de 2024, había marcado un incremento del 2,7%.

Hasta el penúltimo mes del año, la variación acumulada anual se ubicaba en el 27,3%. La publicación de los datos finales por parte del organismo se realizará a las 16:00. Los registros presentados en las fuentes no contienen declaraciones de funcionarios o analistas.