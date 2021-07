Este viernes llegan los restos del matrimonio sanjuanino que falleció en un choque en Río Negro

Este viernes llegarán a la provincia los restos del matrimonio sanjuanino que murió en un trágico accidente de tránsito ocurrido el lunes 19 de julio en Río Negro.

Se trata de Pablo Correa, quien era un reconocido dirigente político de Albardón, ya que militó dentro de las filas del partido ADN que lidera Martín Turcumán, y su esposa Sandra Fuentes que se desempeñaba como secretaría del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía en la Universidad Nacional de San Juan.

Sus restos serán velados desde las 13.30 hasta las 17.30 en la sala velatoria Municipal de Villa San Martin y luego serán sepultados en el cementerio de Albardón.

El choque fue en la Ruta Nacional 151, en el kilómetro 89, a 30 kilómetros de Catriel entre un Chevrolet Corsa, en el que viajaban los sanjuaninos, y un Toyota Corolla. El impacto se dio entre el Toyota que circulaba en sentido Catriel- Cipolletti y el Corsa que transitaban en sentido contrario, por lo que se cree que uno de los vehículos se cambió de carril.

El Corolla es un remis que había sido contratado para trasladar a un operario de la industria petrolera en uno de los yacimientos que hay en la zona. El trabajador falleció y el chofer fue derivado al centro de salud. En el auto en el que circulaban los sanjuaninos, el matrimonio falleció y sus hijos fueron asistidos en el hospital local.

Algunas horas después de la tragedia, Florencia Correa, la hija mayor de esta pareja que vivía en Albardón, contó cómo le impactó la noticia de la repentina muerte de sus papás. "Tengo el corazón partido en mil pedazos. La vida se llevó a mis pilares, se llevó a mis padres, MI MAMÁ, MI PAPÁ. Me parece una mentira, no quiero aceptarlo, no puedo aceptarlo. Los amo eternamente, QEPD. Me parece mentira...", escribió en redes la chica.