Un estudio científico comprobó que el consumo de mate genera un aumento en los niveles de dopamina y serotonina, dos hormonas clave relacionadas con la felicidad y el equilibrio anímico. Estos resultados explican por qué esta bebida tradicional argentina tiene un efecto positivo en el bienestar emocional de quienes la consumen.

El mate no solo contribuye a elevar el estado de ánimo, sino que también ofrece beneficios cognitivos significativos. La investigación destacó que esta infusión favorece la actividad cerebral y estimula las neuronas, lo que puede mejorar la función mental y la concentración.

Publicidad

Además, el estudio señaló que el mate contiene propiedades vitamínicas y compuestos como las xantinas —la teobromina y la teofilina—, que colaboran en la regulación de diversos sistemas corporales, aportando un efecto saludable integral.

Según los resultados, el momento más propicio para experimentar la conexión entre el mate y la felicidad es durante la mañana. El acto de tomar mate no solo implica la ingesta de sus componentes, sino que también genera un vínculo con momentos positivos, brindando compañía y confort en la rutina diaria.

Publicidad

Esta investigación se suma a otras que confirman los múltiples beneficios para la salud que aporta esta bebida emblemática de la cultura argentina, reafirmando su valor tanto en el aspecto físico como en el emocional.