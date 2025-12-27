Publicidad
Publicidad

Salud y Bienestar > Dopamina

Estudio científico confirma que tomar mate aumenta la felicidad y mejora la función cerebral

Una investigación revela que el mate eleva la dopamina y serotonina, hormonas vinculadas con el bienestar, y aporta beneficios cognitivos y vitamínicos a quienes lo consumen.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Esta investigación se suma a otras que confirman los múltiples beneficios para la salud que aporta esta bebida. Foto: Gentileza

Un estudio científico comprobó que el consumo de mate genera un aumento en los niveles de dopamina y serotonina, dos hormonas clave relacionadas con la felicidad y el equilibrio anímico. Estos resultados explican por qué esta bebida tradicional argentina tiene un efecto positivo en el bienestar emocional de quienes la consumen.

El mate no solo contribuye a elevar el estado de ánimo, sino que también ofrece beneficios cognitivos significativos. La investigación destacó que esta infusión favorece la actividad cerebral y estimula las neuronas, lo que puede mejorar la función mental y la concentración.

Publicidad

Además, el estudio señaló que el mate contiene propiedades vitamínicas y compuestos como las xantinas —la teobromina y la teofilina—, que colaboran en la regulación de diversos sistemas corporales, aportando un efecto saludable integral.

Según los resultados, el momento más propicio para experimentar la conexión entre el mate y la felicidad es durante la mañana. El acto de tomar mate no solo implica la ingesta de sus componentes, sino que también genera un vínculo con momentos positivos, brindando compañía y confort en la rutina diaria.

Publicidad

Esta investigación se suma a otras que confirman los múltiples beneficios para la salud que aporta esta bebida emblemática de la cultura argentina, reafirmando su valor tanto en el aspecto físico como en el emocional.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS