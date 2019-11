Evo Morales agradeció la propuesta de Alberto Fernández, pero por ahora seguirá en México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex presidente de Bolivia Evo Morales agradeció hoy la propuesta que le hizo el mandatario electo argentino, Alberto Fernández, de darle asilo en Argentina después del 10 de diciembre, cuando se produzca el cambio de gobierno, pero dijo que por ahora esperará un tiempo para responder.



"Quiero agradecer por esa propuesta. No pierdo la esperanza de volver a Bolivia. Si me acerco a Bolivia mediante Argentina, mejor todavía. Le agradezco a Alberto Fernández. Lo estamos analizando. Vamos a esperar que pase un poco más de tiempo para retornar a la Argentina o a Bolivia para seguir esta lucha", dijo Morales esta mañana en declaraciones a El Destape Radio.



En ese sentido, el ex mandatario boliviano -que se encuentra asilado en México- agregó: "Esperemos que pase un poquito más de tiempo para responder si es Argentina o Bolivia para seguir esta lucha contra la dictadura, el golpismo y para que no vuelva más el modelo neoliberal a nuestros países".



Ayer, en una conferencia de prensa que brindó en Montevideo luego de reunirse con el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, Fernández habló de la posibilidad de que Morales llegue al país después del 10 de diciembre en calidad de asilado político, tal como se encuentra desde el martes en México.



“El día que llegue a la presidencia será un orgullo recibir a Evo Morales en la Argentina, a él y a Álvaro García Linera (ex vicepresidente)”, dijo Fernández y agregó: “Argentina es casa de todos los bolivianos, así que encantados de recibirlos”.



En respuesta, Morales agradeció hoy el ofrecimiento y la "solidaridad" del nuevo gobierno electo en Argentina y planteó sus diferencias con el presidente saliente Mauricio Macri.



"Entiendo las diferencias ideológicas que tenemos con Macri, pero antes que todo debería estar la defensa de la democracia", indicó Evo.



Además, destacó la comunicación que mantuvo con la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner: "Con la hermana Cristina nos comunicamos después de las elecciones. Gracias por los saludos de aliento, de compromiso, de fortaleza".



Ante una consulta, Morales aseguró que no mantuvo diálogos con el papa Francisco, pero abogó por su participación como mediador en el proceso de pacificación que se inició en Bolivia rumbo a las elecciones.