La ex participante de Gran Hermano (Telefe), Andrea Lázaro, se encuentra en medio de un escándalo policial con su pareja, el joven stripper Nicolás Bruni. La situación se originó en una "furibunda pelea" que, según los trascendidos, habría sido detonada por un tema de celos.

Lázaro, de 42 años, es una profesora de gimnasio especializada en spinning e instructora en musculación. Tras su salida de Gran Hermano —donde ingresó con el objetivo de buscar pareja y se destacó por su personalidad directa—, la entrenadora fitness confirmó su relación con Bruni, a quien conoció en la noche porteña. Aparentemente, la relación marchaba bien, con Bruni acompañándola a distintas entrevistas.

La disputa entre la pareja escaló a un nivel dramático, catalogado como una "durísima acusación que podría terminar de la peor manera".

El stripper Nicolás Bruni salió a hablar de lo que, según su versión, sería una falsa denuncia en su contra. Bruni denunció en redes sociales que Lázaro lo habría amenazado. Pero el punto más grave de la disputa es que Bruni reveló que Lázaro lo amenazó con un cuchillo.

Por su parte, Lázaro también habría respondido con amenazas, indicándole a Bruni que lo denunciaría por supuestas agresiones y abuso. Ante esta escandalosa situación, Bruni reveló detalles de la personalidad de Andrea a partir de su experiencia con ella y busca contrarrestar las posibles acusaciones.