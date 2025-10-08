El programa Beneficios Anses, lanzado en octubre de 2025 por el Ministerio de Capital Humano y la Anses, otorga descuentos automáticos de hasta 20 % y reintegros bancarios a jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios de todo el país. La iniciativa busca mejorar la capacidad de compra de los adultos mayores sin necesidad de registrarse o presentar trámites adicionales.

Los descuentos se aplican al pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta previsional. Se ofrecen rebajas de 10 % en compras generales y hasta 20 % en artículos de perfumería y limpieza, dependiendo de la cadena comercial. Los supermercados adheridos incluyen Disco, Jumbo, Vea, Coto, Carrefour, Día, Chango Más, La Anónima y Josimar, con condiciones específicas de porcentaje, días de vigencia y topes de reintegro.

Además, los bancos participantes otorgan reintegros complementarios: el Banco Nación ofrece 5 % adicional mensual hasta $20.000, mientras que el Banco Galicia otorga hasta 25 % de ahorro y financiamiento en tres cuotas sin interés, con topes definidos por rubro y posibilidad de combinar beneficios con cuentas FIMA.

El programa rige durante todo octubre de 2025 y alcanza a todos los beneficiarios de jubilaciones y pensiones administradas por Anses. Los descuentos se generan automáticamente al momento del pago y se acreditan de manera inmediata o mediante reintegro bancario, según el convenio.

Para verificar si corresponde el beneficio, los jubilados y pensionados pueden ingresar al sitio oficial www.anses.gob.ar/beneficios-anses, ingresar su DNI y consultar la elegibilidad. El portal también permite identificar los comercios adheridos, consultar los topes de reintegro y las promociones vigentes.