En el marco del Día del Trabajador Rural, la Feria Agroproductiva volvió a llenar de vida y aromas la Plaza Seca del Centro Cívico, donde desde las 9 hasta las 13 horas, más de 90 productores y emprendedores locales ofrecieron una amplia variedad de productos frescos y elaboraciones típicas de toda la provincia.

Verduras recién cosechadas, huevos, panificados, miel, conservas, frutos secos, dulces, aceite de oliva, aceitunas y otros alimentos artesanales formaron parte de una jornada que celebró el esfuerzo y la dedicación de quienes trabajan la tierra sanjuanina día a día.

La iniciativa, organizada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, busca fortalecer la actividad productiva local y acercar a la comunidad los alimentos elaborados por manos sanjuaninas.

“Hace más de 40 años que elaboramos dulces artesanales en Albardón, es un trabajo familiar que viene desde mis abuelos. Ahora me toca a mí continuar con esta tradición, hacer el dulce, venderlo y mantener viva nuestra historia. La feria es un espacio de trabajo que valoramos mucho”, contó Estela Vargas, productora de dulces en Serafín, quien participa en la feria desde hace una década.

Otro de los protagonistas fue Walter Gabriel Martínez, productor hortícola, quien destacó el valor del trabajo en familia y la calidad de sus productos: “Producimos nuestras verduras en familia, en nuestras tierras. Es un orgullo poder ofrecer alimentos frescos y sanos directamente desde la chacra al consumidor. La gente lo valora y eso nos motiva a seguir”.

El productor hortícola se sumó desde hace varios años a la Feria Agroproductiva. Foto: Gentileza

La Feria Agroproductiva se consolida, así, como un punto de encuentro entre los trabajadores rurales y la comunidad, donde se celebra el esfuerzo diario, la tradición y la pasión por producir en San Juan.