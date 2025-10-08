El sábado 5 de octubre se celebró la 51° Peregrinación Juvenil a Luján bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”. Como es tradición, varias figuras del mundo de la farándula dijeron presente, siendo una de ellas Vicky Xipolitakis, quien se mostró "sonriente en todo momento" en sus redes sociales caminando junto a su hermana Stefi.

Sin embargo, a pesar del video compartido que la mostraba en la caminata, los internautas no tardaron en exponer la "mentira de Vicky Xipolitakis que demuestra su engaño".

La tradición que rige este evento indica que la caminata hasta la Virgen de Luján debe comenzar en Liniers. Desde allí, los creyentes deben recorrer a pie aproximadamente unos 60 kilómetros hasta llegar a la Basílica.

Teniendo en cuenta la extensa distancia, "llamó poderosamente la atención de muchos" la viralización de una imagen de Vicky Xipolitakis ya "muy cerca del destino en cuestión". Lo que generó sospecha fue que se la veía "fresca como una lechuga y sin rastros de haber transitado varias decenas de kilómetros".

La instagramer Pochi de Gossipeame, también panelista de Puro Show (El Trece), compartió una postal donde se la podía ver a la mediática caminando "junto a un grupo de amigas", luciendo una "gorrita y mochila negra" y un "outfit nada cómodo para caminar tanto".

La verdad sobre el recorrido de la influencer fue expuesta cuando un internauta le respondió a Pochi, actuando como un "paparazzi que delató la mentirita de la griega".

El seguidor le avisó a la panelista de Puro Show que Vicky y su grupo "se bajaron en el arco de Luján a más o menos 20 cuadras de la Basílica... todo por un video".

Tras recibir esta información, Pochi "no dudó en compartir" el dato, añadiendo un comentario que confirmaba las sospechas sobre su vestimenta: "Ahhh con razón la Xipolitakis está de vestido!".