El Banco San Juan anunció una nueva oportunidad laboral destinada a sumar talento a su equipo. En esta ocasión, la entidad busca cubrir el puesto de Ejecutivo Comercial, con sede en Capital.

Según se detalla en la convocatoria oficial, la posición es part time y bajo modalidad presencial, por lo que se espera que los postulantes cuenten con disponibilidad para cumplir jornadas en las sucursales de la entidad.

El Ejecutivo Comercial tendrá como principales responsabilidades la atención personalizada de clientes, la promoción de productos y servicios financieros, y el acompañamiento en la gestión de operaciones comerciales. Desde el banco destacaron que se valorará especialmente la proactividad, la capacidad de trabajo en equipo y la orientación a resultados.

La búsqueda forma parte del programa de incorporación de talentos que la institución lleva adelante para fortalecer su red comercial en toda la provincia. Además, el puesto ofrece la posibilidad de crecimiento dentro del banco y acceso a capacitaciones continuas en el área financiera.

Los interesados en postularse pueden hacerlo a través de los canales oficiales del Banco San Juan, donde se encuentra disponible la sección “Buscamos Talento”, que concentra todas las vacantes activas y permite enviar el currículum en línea.