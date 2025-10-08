Intento de homicidio a CFK: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, condenados

El Tribunal Oral Federal N°6 (TOF 6) condenó este miércoles 8 de octubre de 2025 a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de magnicidio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido en septiembre de 2022.

Sabag Montiel, quien gatilló un arma a centímetros de la cabeza de la ex mandataria, fue declarado culpable del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra. El Tribunal unificó su pena en 14 años de prisión, ya que el hombre cumple una condena previa de 4 años y 3 meses por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil.

Por su parte, Brenda Uliarte, considerada partícipe necesaria del atentado, fue condenada a 8 años y 2 meses de prisión, al unificar la pena con una causa anterior por falsificación de DNI. Fue absuelta por las acusaciones de receptación y tenencia ilegal de arma.

En tanto, los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg absolvieron a Nicolás Carrizo, señalado como el “jefe de los copitos”. La Fiscalía y la querella habían desistido de la acusación tras demostrarse que no tuvo participación en el hecho.

Durante el juicio, las defensas de Sabag Montiel y Uliarte habían solicitado la inimputabilidad de ambos por trastornos mentales, pero el Tribunal desestimó los pedidos.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Gabriel Baigún, había solicitado 15 años de prisión para Sabag y 14 para Uliarte. Finalmente, el TOF 6 impuso penas menores y descartó las agravantes de alevosía y violencia de género en su modalidad política.

En su declaración final, Sabag Montiel divagó sobre teorías conspirativas y mencionó al diputado Gerardo Milman y al presidente de Brasil, Lula da Silva, antes de ser interrumpido por la presidenta del Tribunal, Sabrina Namer, quien le pidió que se refiriera únicamente a los hechos del juicio.