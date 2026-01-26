"Experiencia Queen": un show inmersivo que recreará la leyenda del rock en San Juan

El fenómeno musical de Queen, una de las bandas más influyentes de la historia, volverá a resonar en San Juan a través de un homenaje escénico de alto nivel. El espectáculo "Experiencia Queen" se presentará el jueves 16 de abril de 2026 en el Teatro Sarmiento como parte de su "Greatest Hits Tour 2026", ofreciendo una recreación fiel que busca capturar la esencia de los icónicos conciertos de la formación británica.

Este tributo, concebido y ejecutado por músicos argentinos, ha logrado consolidarse como una de las propuestas más aclamadas en su género, con presentaciones exitosas en grandes teatros del país. La gira, que ya recorre el país, tiene como eje celebrar el legado musical de la banda con un recorrido por sus canciones más emblemáticas. La cita sanjuanina promete ser una oportunidad para que varias generaciones de espectadores revivan, en una única noche, el repertorio y la energía escénica que definieron a Queen.

Una experiencia inmersiva con atención al detalle

"Experiencia Queen" se distingue por trascender el formato tradicional de una banda de covers para convertirse en un show inmersivo. Su propuesta se fundamenta en una recreación meticulosa que abarca no solo la complejidad musical de los temas originales, sino también la estética y la poderosa presencia escénica que caracterizó a la banda, particularmente la de su frontman Freddie Mercury.

Los integrantes del tributo han realizado un trabajo exhaustivo de caracterización y estudio. Mariano Zito, vocalista y actor a cargo de personificar a Mercury, ha explicado que el proceso involucró un profundo análisis de la técnica vocal y la expresividad del artista. "El trabajo de personificación fue muy fuerte ya que para esta labor tuvo que poner en práctica todo lo que he aprendido en todos estos años. Hubo mucho trabajo de la configuración vocal", señaló. Este compromiso se extiende a todos los músicos en escena, quienes recrean los roles de Brian May, Roger Taylor y John Deacon con notable fidelidad.

La puesta en escena complementa la interpretación musical con vestuarios que emulan los usados por Queen en distintas épocas y una atmósfera visual cuidadosamente diseñada. Sergio Habat, bajista y mánager del grupo, destacó que la banda original fue "pionera en el armado de espectáculos más allá de la música", una filosofía que "Experiencia Queen" adopta para ofrecer un evento integral.

El corazón de esta gira es, sin duda, el recorrido por el extenso catálogo de canciones que convirtieron a Queen en un fenómeno global. Bajo el nombre "Greatest Hits Tour 2026", el concierto presentará los mayores éxitos de la banda, aquellos que han traspasado décadas y continúan siendo himnos multitudinarios. El público podrá esperar temas como "We Will Rock You", "Radio Ga Ga", "Somebody to Love", "I Want to Break Free" y el clásico cierre "We Are the Champions".

Información práctica para los asistentes

La función está programada para el jueves 16 de abril de 2026, con inicio a las 22:00 horas en el Teatro Sarmiento, ubicado en la Avenida Leandro Alem Norte 1 de la ciudad de San Juan. Las entradas se encuentran disponibles para su adquisición a través de la plataforma TuEntrada.com.

Los precios varían según la ubicación dentro de la sala, ofreciendo diferentes opciones que van desde la Platea Platinum, con un valor final aproximado de $69.000, hasta las Gradas, con un costo de alrededor de $34.500. Dado el historial de rápida venta que ha tenido este espectáculo en otras ciudades, se sugiere a los interesados realizar la compra con anticipación para asegurar su lugar.