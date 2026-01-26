Tras completarse en solo 48 horas los cupos habilitados para las clases del Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito en el nivel secundario, desde el Ministerio de Educación de San Juan confirmaron a DIARIO HUARPE que analizan duplicar la cantidad de vacantes ante la fuerte demanda registrada en toda la provincia.

La subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollén, explicó que la respuesta superó las previsiones iniciales y señaló que “tuvimos una gran demanda y los 500 cupos para el mes de febrero se completaron rápidamente; solo quedan algunos disponibles en Pocito”. Por ese motivo, indicó que desde la cartera educativa buscan ampliar el alcance del programa: “Estamos analizando ampliar la convocatoria y llevarla a 800 o 1.000 en total", es decir, si se da este último número, duplicar el cupo.

La funcionaria señaló que el aumento depende de distintos factores, en especial de la disponibilidad horaria de profesores para brindar clases de apoyo gratuitas y que se puedan contratar dentro de lo que permite la normativa. Además, vale recordar que el refuerzo se limitará a las asignaturas Matemática, Lengua, Inglés, Física y Química, ya que son las que presentan mayores dificultades de aprendizaje, lo que también reduce la posibilidad de docentes para cubrir esos espacios.

Ante este escenario, Nollén remarcó que el apoyo escolar forma parte de una política educativa sostenida a lo largo del año. “Buscamos contrarrestar la deserción y la repitencia”, indicó, y precisó que el trabajo se desarrolla durante el ciclo lectivo tanto en nivel primario como secundario, aunque en este período está destinado únicamente a estudiantes del nivel medio.

En relación con la alta demanda registrada en febrero, la subsecretaria hizo una recomendación a las familias. “Como política preventiva, es importante no esperar a último momento y aprovechar el apoyo escolar durante todo el año”, señaló, con el objetivo de reducir la cantidad de inscriptos en las instancias previas a los exámenes.

Efectividad del progama

Sobre la efectividad del programa, Nollén destacó los resultados obtenidos durante el último año. “Hemos tenido un 89% de estudiantes aprobados con nuestros profesores, que son excelentes docentes”, afirmó, y explicó que el sistema funciona con cupos rotativos a lo largo del ciclo lectivo. “Durante 2025 brindamos este servicio en distintos meses del año para ayudar a las familias y a los estudiantes a promover”, agregó.

Sedes

La subsecretaria de Planeamiento Educativo explicó que las clases de apoyo gratuitas funcionan durante todo el año como una herramienta de fortalecimiento para la escuela y la familia sanjuanina.

"Las sedes están ubicadas en puntos estratégicos de la provincia, definidos desde el año pasado para facilitar el acceso de los estudiantes con el boleto educativo", explicó.