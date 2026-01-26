Durante este año, estudiantes de las escuelas hogares de San Juan tendrán la posibilidad de acceder a capacitaciones en diversos oficios a través del programa provincial Aprender, Trabajar y Producir. La iniciativa, trabajada en conjunto con el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, está dirigida a jóvenes de 16 y 17 años, con el objetivo de que finalicen su paso por las instituciones con formación laboral y herramientas para insertarse en el mundo del trabajo.

Así lo confirmó la directora de Formación y Empleo, Luciana Cuk, a DIARIO HUARPE, y explicó que se trata de una alternativa para que los jóvenes puedan adquirir conocimientos prácticos. “En marzo vamos a comenzar con capacitaciones para jóvenes de entre 16, 17 y 18 años que están próximos a salir del hogar por la edad, para que ya egresen con un oficio determinado y puedan incorporarse al mundo laboral”, señaló.

Publicidad

Según detalló la funcionaria, las capacitaciones serán complementarias a la escolaridad obligatoria, se dictarán fuera del horario escolar y no tendrán carácter obligatorio.

“Es totalmente voluntario. La idea es darles talleres extracurriculares donde puedan aprender un oficio para que salgan realmente con una herramienta laboral ya adquirida”, indicó.

De acuerdo a Cuk no se dictarán todas las capacitaciones que contempla el programa, sino que se priorizarán oficios con salida laboral inmediata, definidos en articulación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la cartera de Familia. “Las escuelas hogares ya brindan talleres como manicura, peluquería y panificación, pero lo que nos pidieron es trabajar con otros oficios que tengan rápida inserción laboral”, afirmó.

Publicidad

Además, la directora explicó que, una vez finalizadas las capacitaciones, los jóvenes podrán presentar proyectos para acceder a herramientas de trabajo, como una forma de acompañar el inicio de su actividad fuera del ámbito escolar y facilitar sus primeros pasos en el mundo laboral. “La idea es que puedan tener garantías reales para empezar a trabajar”, sostuvo.

Si bien aún se ultiman detalles, Cuk aseguró que las capacitaciones comenzarán en marzo, desde el área de Formación y Empleo continúan trabajando de manera articulada con otros organismos provinciales para poner en marcha las capacitaciones en marzo y garantizar su llegada a todas las escuelas hogares de San Juan.

Publicidad

Dato

El programa provincial Aprender, Trabajar y Producir tiene un objetivo concreto este año y es duplicar la cantidad de egresados y, también, sumar a más jóvenes a la formación en oficios. “El año pasado terminamos con alrededor de 7.000 graduados. Se inscriben más, pero no todos finalizan. Por eso, la idea para este año es duplicar el número de personas y llegar, sobre todo, a los más jóvenes”, señaló la directora de Formación y Empleo.