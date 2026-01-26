Provinciales > Pronóstico
Pronóstico del tiempo en San Juan para el lunes 26 y martes 27 de enero
POR REDACCIÓN
El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre las condiciones climáticas previstas para el final de enero de 2026, pronosticando una marcada transición de un día parcialmente estable a uno de notable inestabilidad.
Para el lunes 26 de enero, la jornada presentará condiciones variables. La mañana comenzará con cielos parcialmente nublados y una temperatura mínima de 23°C. El viento soplará moderado del suroeste, con velocidades entre 23 y 31 km/h, acompañado de ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, manteniéndose una probabilidad de precipitación casi nula (0-10%). Durante la tarde, persistirá el cielo parcialmente nublado, registrándose la temperatura máxima del día en 30°C. El viento rotará hacia el sureste, manteniendo su intensidad, mientras la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. El cambio significativo llegará con la noche, cuando se espera el desarrollo de tormentas. La temperatura descenderá a 28°C y el viento se calmará notablemente, soplando del sureste entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitación aumentará en este periodo a un rango del 10 al 40%.
El martes 27 de enero se caracterizará por una alta inestabilidad atmosférica. En la madrugada, ya se prevén tormentas aisladas con una temperatura de 20°C y vientos suaves del sur. La probabilidad de lluvia en esta fase es del 10 al 40%. Durante la mañana, las condiciones mejorarán ligeramente, presentándose un cielo parcialmente nublado que permitirá un ascenso térmico hasta los 25°C, con viento del sureste y una baja probabilidad de precipitación (0-10%). No obstante, para la tarde, la inestabilidad regresará con fuerza, pronosticándose tormentas con una alta probabilidad de ocurrencia, entre el 40 y el 70%. La temperatura alcanzará su punto máximo en 31°C con vientos suaves del este. Finalmente, la noche mantendrá la actividad tormentosa con la misma alta probabilidad de lluvia, una temperatura de 28°C y viento que cambiará al suroeste.