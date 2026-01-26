El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre las condiciones climáticas previstas para el final de enero de 2026, pronosticando una marcada transición de un día parcialmente estable a uno de notable inestabilidad.

Para el lunes 26 de enero, la jornada presentará condiciones variables. La mañana comenzará con cielos parcialmente nublados y una temperatura mínima de 23°C. El viento soplará moderado del suroeste, con velocidades entre 23 y 31 km/h, acompañado de ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, manteniéndose una probabilidad de precipitación casi nula (0-10%). Durante la tarde, persistirá el cielo parcialmente nublado, registrándose la temperatura máxima del día en 30°C. El viento rotará hacia el sureste, manteniendo su intensidad, mientras la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. El cambio significativo llegará con la noche, cuando se espera el desarrollo de tormentas. La temperatura descenderá a 28°C y el viento se calmará notablemente, soplando del sureste entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitación aumentará en este periodo a un rango del 10 al 40%.

El martes 27 de enero se caracterizará por una alta inestabilidad atmosférica. En la madrugada, ya se prevén tormentas aisladas con una temperatura de 20°C y vientos suaves del sur. La probabilidad de lluvia en esta fase es del 10 al 40%. Durante la mañana, las condiciones mejorarán ligeramente, presentándose un cielo parcialmente nublado que permitirá un ascenso térmico hasta los 25°C, con viento del sureste y una baja probabilidad de precipitación (0-10%). No obstante, para la tarde, la inestabilidad regresará con fuerza, pronosticándose tormentas con una alta probabilidad de ocurrencia, entre el 40 y el 70%. La temperatura alcanzará su punto máximo en 31°C con vientos suaves del este. Finalmente, la noche mantendrá la actividad tormentosa con la misma alta probabilidad de lluvia, una temperatura de 28°C y viento que cambiará al suroeste.