A casi tres meses de la mortandad de miles de peces registrada el 3 de noviembre en el Dique Cuesta del Viento, los resultados finales de los análisis que buscan determinar indicios de qué ocurrió en el sistema hídrico ese día aún no fueron entregados al procurador de la Ordenanza Agua Segura, José Carnino. Según confirmó a DIARIO HUARPE el director de Producción de Jáchal, Carlos Alonso, la demora se debió a inconvenientes de orden administrativo que ya están resueltos.

La confirmación oficial llega luego de que este medio publicara, el pasado 20 de enero, que los informes realizados por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), el laboratorio SGS y el Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami) todavía no habían llegado a manos del biólogo encargado de cruzar los datos y elaborar el informe final.

Diferencias presupuestarias

Alonso explicó que los retrasos no estuvieron vinculados a los trabajos técnicos de los laboratorios, sino a cuestiones administrativas internas que obligaron a rehacer expedientes y volver a iniciar trámites.

“La demora ha sido administrativa, porque cuando ya se habían habilitado los pagos a los laboratorios SGS y UNCuyo por los análisis realizados el 25 de noviembre, desde Mendoza nos enviaron una factura con una diferencia de $2.000.000 más de lo que se había presupuestado, así que tuvimos que empezar de nuevo con el trámite administrativo interno”, precisó el funcionario.

Según detalló, el costo de los análisis realizados por SGS fue de $17.000.000, mientras que los de la UNCuyo habían sido presupuestados inicialmente en $27.000.000. Sin embargo, al llegar la factura final, el monto ascendía a $29.000.000, lo que obligó a modificar los expedientes administrativos.

“Justo en ese momento también se dio la renuncia del secretario de Hacienda, y eso fue lo que demoró todo”, explicó Alonso. No obstante, aseguró que la situación ya fue destrabada. “El pago ya salió la semana pasada, así que estimamos que en estos días van a estar llegando los resultados finales que faltan de la UNCuyo, porque los de SGS ya los tenemos en nuestro poder”, afirmó.

Resultados parciales y un informe clave

Consultado sobre los datos que arrojaron los análisis del laboratorio SGS, Alonso fue cauto. “Parecen normales, pero yo no soy especialista en el tema ni quien debe analizarlos”, aclaró. En ese sentido, remarcó que la interpretación de los resultados y la elaboración del informe final corresponde exclusivamente al procurador de Agua Segura, José Carnino.

Vale recordar que la campaña de muestreo se realizó el 25 de noviembre, como respuesta a los reclamos de productores agrícolas, la Iglesia departamental y organizaciones sociales, entre ellas la Asamblea Jáchal No Se Toca. En ese momento, desde el ámbito municipal se había señalado que los resultados estarían disponibles alrededor del 10 de diciembre, un plazo que finalmente se extendió.

“Más allá de las demoras, desde el municipio queremos ser responsables no solo en el cumplimiento de lo acordado, sino también en el informe que se va a dar una vez que se puedan incorporar los resultados de la UNCuyo”, sostuvo Alonso.

Según estimó el funcionario, una vez cotejados los datos de los distintos laboratorios, el informe final podría estar listo en la primera quincena de febrero. Luego será elevado a los organismos del Estado provincial y a la Unidad Fiscal del Norte, que el 5 de noviembre abrió una investigación bajo la carátula de “envenenamiento de agua”.

“Una vez que cumplamos con esos trámites, vamos a llamar a una conferencia de prensa para hacer públicos los resultados de los análisis y el informe final del procurador”, adelantó.

El rol del Cipcami y cuestionamientos sobre su alcance

En relación con el Cipcami, Alonso explicó que este organismo provincial participó en el monitoreo como ente de contralor. “Ellos tomaron muestras hasta donde tienen injerencia, es decir, hasta el dique Pachimoco, no en los puntos de muestreo de la red de distribución de agua potable”, indicó.

Por ese motivo, señaló que los análisis del Cipcami “van a servir parcialmente” y que no tendrán el mismo nivel de detalle que los realizados por la UNCuyo y SGS. “Tengo entendido que no cuentan con toda la aparatología de medición que tienen esos dos laboratorios”, agregó. Además, confirmó que esos resultados tampoco han llegado aún al municipio.

Una presentación judicial que suma tensión al caso

En este contexto, esta semana la Asamblea Jáchal No Se Toca presentó ante la Unidad Fiscal del Norte un acta notarial para aportar a la causa judicial. El documento, firmado por Saúl Zeballos, confirma que el Cipcami no realiza detección de mercurio porque no cuenta con la aparatología necesaria, un dato que refuerza versiones que circulaban desde hace tiempo.

El acta cuestiona informes firmados por autoridades del organismo y sostiene que se realizaron afirmaciones sin respaldo técnico suficiente, lo que, según el escrito, podría haber inducido a error tanto a la población como a la Justicia.

El documento también detalla supuestas inconsistencias en la cadena de custodia de muestras tomadas en noviembre y advierte sobre la ausencia de análisis de mercurio, uno de los contaminantes asociados históricamente a derrames mineros en la cuenca del río Jáchal.