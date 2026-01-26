Para San Juan, el viento no es solo un fenómeno climático; es una amenaza latente que puede transformar una chispa en un desastre en cuestión de segundos. En Pocito, al frente de esta batalla se encuentra los Bomberos Voluntarios del departamento. El jefe Agustín Moya del destacamento contó a DIARIO HUARPE cómo ha convertido al cuartel en un referente provincial mediante el uso de herramientas únicas para medir la velocidad del viento y anticiparse a las fuertes ráfagas. El propósito es advertir a los sanjuaninos, fundado en el objetivo de brindar un servicio más eficiente para las alertas meteorológicas de este tipo.

La obsesión por la precisión no nació de la nada. El motor de este sistema de vigilancia fue la recordada noche del 24 de diciembre, justo antes de celebrar la Navidad de 2019, cuando un ventarrón del sur que superó los 100 km/h causó estragos apenas minutos antes de la medianoche. Moya recuerda la peligrosidad de no haber contado con un pronóstico certero en aquel momento.

Los bomberos sumaron esta herramienta después de un hecho puntual.

"Fue peligroso no pronosticar ese hecho, es por eso que voluntariamente decidimos buscar formas para adelantarnos a los vientos", explicó Moya, remarcando que esta información es vital no solo para la seguridad civil, sino para combatir incendios que se propagan rápidamente por las ráfagas.

El jefe del cuartel entonces sintió un punto de quiebre y decidió buscar ayuda. Muy pronto llegó la respuesta: un amigo desde Ushuaia le regaló dos aparatos únicos. Se trataban de anemómetros, instrumentos meteorológicos diseñados para medir la velocidad del viento con exactitud técnica, lo que resultó sorprendente para la aplicación en tareas de bomberos.

Los anenómetros donados por un colega de Usuahia.

Moya detalló que cuentan con modelos distintos: uno manual, pequeño y transportable en el bolsillo, y otro más complejo que planean instalar de forma fija en una antena. Aunque todavía no consiguen recursos para instalar el más completo, Moya aseguró que cuando esté listo permitirá al operador de turno generar una base de datos sin necesidad de salir al exterior. "Ya directamente desde dentro de la institución podríamos medir la velocidad del viento sin tener que salir y sin tener que arriesgarse", señala Moya, refiriéndose a los peligros de la basura y la tierra que vuelan durante los temporales.

(Foto DIARIO HUARPE)

Para asegurar que los datos sean irrefutables, el equipo realiza una calibración cada seis meses. Salen en una movilidad en un día de calma total y, si el vehículo marca 100 km/h, el anemómetro debe registrar exactamente la misma cifra."Nunca más te van a poder decir que es mentira la velocidad. Cuando llega fuerte el viento, subo los videos advirtiendo minutos antes de la llegada a la ciudad", afirma Moya con orgullo.

MeteoRed como soporte del bombero

Si bien los anemómetros miden el presente, la predicción del futuro recae en el cruce de datos con aplicaciones digitales, siendo MeteoRed su opción más confiable. Aunque estas aplicaciones pueden mostrar variaciones a 14 días, el equipo de Pocito se especializa en filtrar la información para alertar sobre vientos que superen los 60 km/h. Esta combinación de tecnología y criterio humano permite que dos o tres días antes de un evento, la comunidad ya esté sobre aviso.

"Normalmente, un 90% siempre es efectivo la aplicación. Luego nosotros comparamos con los equipos para ver si estaba en lo correcto", explicó.

Más allá de lo cotidiano, la preocupación central sigue siendo la seguridad. En Pocito, el viento suele sentirse con más fuerza que en Capital, y advirtió sobre la peligrosa costumbre de realizar quemas de basura cuando hay ráfagas. "La intensidad del viento y prender fuego puede crear un desastre", sentenció, recordando que una alerta temprana puede evitar que se vuelen techos, caigan árboles o se inicien incendios incontrolables.