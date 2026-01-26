El Ministerio de Salud de San Juan confirmó a DIARIO HUARPE que en febrero comenzará la construcción del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en la localidad de Mogna, departamento Jáchal. La noticia fue ratificada por el ministro Amílcar Dobladez, mientras que desde el Ministerio de Infraestructura brindaron detalles técnicos de la obra, que marcará un antes y un después en la atención sanitaria de esta comunidad rural.

“Ahora sí podemos decir que las etapas administrativas ya están cerradas y que en febrero comenzamos con la obra”, confirmó el ministro de Salud a DIARIO HUARPE.

Amílcar Dobladez, Ministro de Salud.

La confirmación llega luego de varios meses de readecuaciones administrativas y técnicas, que demoraron el inicio de los trabajos, pero permitieron avanzar en un proyecto integral, pensado desde cero, para dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos.

Más servicios y un centro de salud digno

“El anuncio de esta obra es el resultado de una serie de medidas que comenzamos a implementar desde marzo de 2025”, explicó Dobladez, quien además pidió disculpas a la comunidad por las demoras. “Los trámites administrativos en el Estado llevan tiempo, y más cuando se hacen bien las cosas”, señaló.

Entre los avances recientes, Mogna incorporó una ambulancia 4x4 y aumentó en un 50% la cantidad de horas médicas. Actualmente, la localidad cuenta con atención clínica todos los martes, médico de familia jueves de por medio, además de odontología, nutrición, psicología, enfermería las 24 horas y operativos ginecológicos regulares.

Con la construcción del nuevo CAPS, Mogna se encamina a tener, por primera vez en su historia, un centro de salud digno, moderno y adaptado a las necesidades de su población. Una obra que no solo ampliará la capacidad de atención, sino que representa un paso concreto hacia el acceso equitativo al derecho a la salud.

Detalles técnicos del proyecto

Por otro lado, desde el Ministerio de Infraestructura precisaron que el proyecto se denomina “Remodelación y ampliación del Centro de Atención Primaria de la Salud – Mogna”, aunque en la práctica se trata de una construcción completamente nueva.

El edificio contará con recepción, farmacia, depósito, consultorio polivalente, consultorio odontológico, enfermería, baños públicos, office y dormitorios. En cuanto a los aspectos constructivos, se prevé una estructura de hormigón armado, techos metálicos y el cierre perimetral del predio con rejas.

La superficie total de intervención será de aproximadamente 187,30 metros cuadrados. El objetivo general es dotar a la comunidad de la infraestructura necesaria para garantizar el acceso a la salud, mientras que, como objetivos específicos, se busca ampliar la cantidad y calidad de los servicios disponibles.

Plazos y continuidad de la atención

Según los tiempos estimados, una vez iniciadas las tareas de demolición del viejo edificio, la nueva construcción podría estar finalizada en un plazo de tres meses. De cumplirse ese cronograma, la inauguración del nuevo CAPS está prevista para mediados de año.

Un dato clave es que, durante el tiempo que duren las obras, la atención médica no se verá interrumpida. El servicio será trasladado al Centro Integrador Comunitario (CIC) de la localidad, garantizando la continuidad de las prestaciones sanitarias para los vecinos.

Centro Integrador Comunitario de Mogna.

Una obra nueva, no una remodelación

Vale recordar que fue en agosto pasado, en el marco de la inauguración del ciclo orientado rural-pluriaño de la escuela secundaria de Mogna, cuando el ministro de Salud, en diálogo exclusivo con DIARIO HUARPE, había adelantado que el antiguo centro de salud no sería remodelado. La decisión se tomó luego de constatar que el edificio existente no permitía ampliaciones ni modificaciones estructurales, ya que se trataba de una construcción precaria, con techo de caña.

Tras analizar la situación junto al ministro de Infraestructura, Fernando Perea, ambos funcionarios resolvieron avanzar directamente con la construcción de un nuevo centro de salud, adecuado a las necesidades actuales y futuras de la población.

En aquel momento, Dobladez había anunciado que las obras comenzarían en septiembre. Sin embargo, por cuestiones administrativas, los plazos debieron extenderse. Fue necesario reformular el proyecto original, actualizar el presupuesto y volver a realizar una compulsa de precios para la compra de materiales, en un contexto de variaciones económicas.

El impacto de una denuncia que generó cambios

La transformación que atraviesa Mogna en los últimos meses no es casual. El 26 de febrero de 2025, DIARIO HUARPE dio a conocer la crítica situación que vivía esta localidad jachallera, con más de 270 años de historia y alrededor de 350 habitantes. En aquel informe, los vecinos denunciaron la falta de obras y servicios básicos que condicionaban su vida cotidiana desde hacía décadas.

Esa denuncia pública funcionó como un llamado de atención que resonó tanto en la sociedad sanjuanina como en distintos organismos del Gobierno provincial, que comenzaron a comprometerse con soluciones estructurales para la zona.

La comunidad moquinera celebró la noticia.

Desde entonces, algunos problemas históricos empezaron a resolverse: mejoras en la atención de la salud, la inauguración del ciclo orientado rural-pluriaño, un transporte público más eficiente y avances en conectividad. Sin embargo, aún quedan desafíos pendientes, como la construcción de puentes en los badenes —actualmente en etapa de proyecto— y una batería de pozos para garantizar el abastecimiento de agua, prevista para el primer semestre de 2026.