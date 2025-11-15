La potente explosión que sacudió la zona industrial de Ezeiza tuvo un primer testimonio clave: el de Gabriel Olivera, dueño de una constructora que presta servicios en una de las fábricas afectadas. El hombre relató que durante la noche del viernes vio “un amanecer de fuego” antes de que un estallido mayor provocara un temblor que se sintió en toda la zona rural cercana al polo productivo. Hasta el sábado a la madrugada, al menos 18 personas habían sido derivadas a centros de salud y se evacuaron barrios próximos por precaución.

Olivera contó que todo comenzó con un resplandor inusual. “Vimos un poco de fuego, como una luz, un amanecer. Y de pronto, tipo bomba atómica, se vio un cono de fuego y tembló el piso. No entendíamos nada”, relató a TN. Minutos después, al llegar al predio, encontró parte de las instalaciones destruidas y un operativo de bomberos en pleno despliegue.

El vecino aseguró que, tras la primera explosión, “hubo una consecuencia de explosiones durante una hora”, lo que generó pánico entre quienes viven en los alrededores. “Lo primero que hice fue abrazar a mi familia. Los vecinos empezaron a salir a la calle. Esto es todo campo, lo único que se veía era el fuego”, recordó.

También describió cómo una lluvia de partículas cayó sobre los hogares cercanos: “Caía como una ceniza y nos metimos en la casa. Cerramos las ventanas y tratamos de descansar”. Según su testimonio, el origen del incendio estaría vinculado a un desperfecto en una empresa de plásticos: “Tengo entendido que se trabó una máquina y explotó”.

Mientras tanto, las autoridades informaron que hacia la medianoche del sábado lograron contener el avance de las llamas, aunque el foco principal seguía activo. La Agencia Federal de Emergencias reportó que 15 heridos fueron trasladados a la Clínica de Monte Grande y otros 3 al Hospital de Ezeiza, mientras una red de hospitales bonaerenses permanece en alerta por posibles nuevas derivaciones.

La investigación continúa para determinar las causas exactas del incidente y evaluar los daños en el complejo industrial afectado.