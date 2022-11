Tras el planteo presentado por el abogado Cayetano Dara, que pedía el apartamiento del juez Martín Heredia Zaldo por mantener una relación de amistad con el fiscal de cámara, Daniel Galvani, finalmente el tribunal se expidió sobre esto y ratificó que el juicio continúe, considerando inadmisible el planteo del letrado al que adhirieron todos sus colegas y representantes del resto de los imputados.

El fiscal Daniel Galvani (medio) pidió que el juicio continúe como estaba programado. Foto DIARIO HUARPE.

Este miércoles por la mañana se conoció la resolución cuando fue leída por el secretario del tribunal. En la resolución, el tribunal resolvió además hacer pagar las costas a las partes acusadas y continuar con el trámite del juicio.

Pasó una semana cuando Dara había hecho el planteo. Luego de esto, la presidente del tribunal, Silvana Rosso de Balanza, dio continuidad al debate con las cuestiones preliminares (donde los abogados pueden plantear algunas cuestiones procesales o violaciones de garantías contra sus defendidos) para que el debate se desarrolle a derecho.

Santiago Graffigna es el principal sospechoso de la estafa al Estado. Foto DIARIO HUARPE.

Antes de esto, los abogados dieron su devolución sobre la sentencia del tribunal. Dara, como siempre, tomó la posta y se opuso a la resolución argumentando que hay un acta matrimonial como prueba que especifica que el fiscal Daniel Galvani fue testigo en el casamiento del juez Martín Heredia Zaldo con la fiscal Claudia Salica.

Planteó nuevamente la irregularidad del proceso, que viola el derecho a defensa. Además, manifestó su preocupación al no escuchar la opinión de Martín Heredia Zaldo, sobre el planteo de recusación. Por otra parte, pidió que el fiscal Galvani se retire si no es parte del proceso. A lo que Rosso de Balanza le aclaró que no es parte interesada, tal como lo establece el Código Procesal Penal y que es motivo para que el juez se aparte.

El abogado Cayetano Dara lleva la iniciativa en los planteos de los defensores. Foto DIARIO HUARPE.

El resto de los abogados se manifestó en mismo sentido que Dara y pidió la revocación de pagar las costas, ya que consideraron que no correspondía en esta situación. “Es un bozal judicial”, argumentaron.

De esta forma resolvió una vez más el tribunal que dejó en claro que los planteos no tienen ningún argumento ajustado a la ley y que todo forma parte de un engranaje para dilatar el trámite del juicio. Sin embargo, Dara solicitó copia de la sentencia y adelantó que irá a casación a un tribunal superior.

El juicio por Expropiaciones regresó luego de un cuarto intermedio que duró una semana. Foto DIARIO HUARPE.

El juicio por expropiaciones tiene 13 imputados, entre ellos al abogado Santiago Graffigna acusado de armar una red ilícita para lograr que el Estado pague sobreprecios por expropiaciones ya realizadas tras demandas presentadas en el fuero civil. Entre los imputados hay exjueces, exfuncionarios y abogados.