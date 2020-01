Extienden el plazo hasta el lunes para que bonistas respondan si aceptan propuesta de Kicillof

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció hoy a los tenedores del bono BP21 que extendió hasta las 17 (horario de Bruselas/Luxemburgo) del próximo lunes, el plazo para otorgar su consentimiento a diferir el vencimiento del pago de capital desde el 26 de enero hasta el 1 de mayo, se informó oficialmente.



En un comunicado, el Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Pablo López precisó hoy que "el pasado 27 de enero, teniendo en consideración la compleja situación financiera existente y la voluntad de pago que siempre exteriorizó esta administración, la Provincia mejoró la oferta ya realizada a los tenedores del bono".



Se recordó que en esa oportunidad, en busca del acuerdo, se ofreció "cancelar de manera anticipada y en su totalidad los intereses relacionados con el capital diferido (por el período desde el 27 de enero al 1 de mayo)".



"Los bonistas ahora recibirían, de ser aprobada la modificación, aproximadamente US$ 28,698 cada US$ 1000 de capital diferido", se expresó.



Los acreedores debían definir hoy si aceptan la propuesta formulada por el gobierno bonaerense para postergar el pago de 250 millones de dólares de capital hasta mayo, pero adelantando el pago de intereses.



De no haber consentimiento, el Estado provincial no ingresará en cesación de pagos, dado que se estableció un plazo adicional hasta el 5 de febrero.



Si bien el vencimiento operó el 26 pasado, el Ejecutivo bonaerense ofreció a los acreedores postergar el pago por no contar con los recursos para afrontarlo en esa fecha.



Originalmente se debía realizar el pago el 22 de este mes, pero el gobernador Axel Kicillof extendió el plazo hasta hoy para alcanzar el necesario acuerdo del 75% de los acreedores para posponer los plazos.