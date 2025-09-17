El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, se refirió a la delicada situación financiera de la provincia y destacó que “Nación no está enviando fondos a San Juan”. En este marco, adelantó que el gobernador le comentó que en los próximos días llegará el ministro del Interior, Lisandro Catalán, con quien se espera avanzar en conversaciones clave.

“El gobernador me comunicó que algunas cuestiones comenzaron a destrabarse”, indicó el mandatario a DIARIO HUARPE, aunque remarcó que los recursos que hoy recibe la provincia están “muy lejos de los que se percibían en gestiones anteriores”. En esa línea, señaló que las reuniones previstas con el ministro Catalán “serán importantes para definir obras y compromisos que hasta ahora no tienen confirmación oficial”.

Publicidad

El vicegobernador detalló que se logró algún avance vinculado a programas de viviendas, como el Procrear, y mencionó que existirían otras iniciativas en carpeta. “Prefiero que sea el gobernador quien lo anuncie una vez que tenga la confirmación y la concreción”, aclaró.

Martín explicó que “hubo cuatro provincias que recibieron ATN, pero en el caso de San Juan entiendo que no ha habido aportes”. Al mismo tiempo, subrayó que la provincia mantiene firme su postura frente a cuestiones sensibles.

Publicidad

“Más allá de los Aportes del Tesoro Nacional, nuestra posición respecto a las universidades, la salud pública, las personas con discapacidad y los jubilados es inalterable”, afirmó. Y agregó: “Es un tema que está más allá de lo coyuntural, es una cuestión de humanidad”.