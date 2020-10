Fabiola Aubone: “A la comunidad huarpe, decirles que las esperanzas no las pierdan”

"El Gobierno de la provincia vio con buenos ojos el reclamo de la comunidad, porque si bien se venían haciendo mesas de diálogos con pueblos originarios, esto nos permitió hacer dos reuniones bien amplias, con todos los actores para poder co­nocer en primera persona el reclamo, el motivo o los motivos, porque en realidad son varios y esenciales, y así entenderlos para abordar de manera integral".

Los reclamos de la comunidad

"Los reclamos son justos porque tienen que ver con agua, con electricidad, con acceso a la salud, con acceso a la educación y con caminos. Y es ahí donde radica el mayor de los inconvenientes o la posibilidad de las soluciones, según como la miremos. Hoy, después de aquel reclamo y de las reuniones que se llevaron adelante, está la consolidación del camino. Un camino que les va permitir el tendido eléctrico para que tengan energía eléctrica permanente; el ingreso de ambulancias, la salida de ellos para dirigirse a un centro de salud si así lo necesitan o para trabajar. Y por supuesto, a través del camino nos facilita el tema del agua que es el reclamo mayor y principal.

Derechos humanos

"La mirada del Gobierno de la provincia de San Juan ante los reclamos y sus derechos, es afirmar estos derechos. O sea tiene todos sus derechos, siempre lo he dicho yo, los derechos humanos son de todos los seres humanos y estamos trabajando en la real afirmación de estos derechos y de cada uno de ellos de todas las comunidades".

Reflexión final

“A la comunidad huarpe y en particular a quienes están en este lugar sufriendo tantas necesidades, decirles que las esperanzas no las pierdan. Que mi compromiso, como se los he dicho acá a cada uno de ustedes, está; en esta posibilidad que encontramos, tanto el Estado como ustedes de poder sentarnos en una mesa a dialogar para encontrar las respuestas; para encontrar las soluciones. Una prueba de ello es que se inició la obra del camino, que va a camino a consolidarse y a permitir la apertura de ese camino que es tan necesario y que nos va a permitir soluciones definitivas para los reclamos históricos. Así que cuenten conmigo, a disposición siempre”.