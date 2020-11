Familiares de los internos del penal de Chimbas criticaron la forma en la que se realizan las visitas

Esta semana el Servicio Penitenciario Provincial habilitó las visitas a los internos por parte de sus allegados. Sin embargo, este viernes un grupo de familiares marchó por las calles sanjuaninas cuestionando la modalidad que se adoptó para estos encuentros. Sostienen que es muy poco el tiempo que se les concede para verlos y que los presos no tienen las condiciones sanitarias correspondientes para evitar contagios de Covid-19.

Con carteles y bombos, plantearon la necesidad al Gobierno provincial de mejorar esta situación. La mayoría que llegó hasta el reloj del Parque de Mayo, donde fue la concentración, era madres y esposas de los presos. Aseguran que es mucho tiempo el que deben esperar para ser requisadas en el ingreso al penal y cuando lograr entrar el encuentro con su ser querido dura entre cinco a diez minutos.

“Estamos pidiendo la restitución de la visita tal como lo era antiguamente, pero también algunas condiciones sanitarias que hacen a la reinserción dentro del penal”, contó a DIARIO HUARPE Gabriela Tejada, esposa de un interno.

Tejada indicó que no quieren que continúe esta modalidad de “entrevista”, como la denominan, porque asegura que con ese mecanismo no se prioriza el vínculo familiar. Señaló que hay una “burocracia” a la hora de la requisa que les realizan en la entrada, además de una “demora” en el triage o encuesta sanitaria

“Teóricamente deberíamos entrar a las 9, pero lo hacemos a las 11. Cuando llegamos solamente tenemos cinco minutos. Los detenidos están con un marco de madera con un plástico que es muy poco higiénico”, relató. La mujer agregó que todo el tiempo están supervisados por un penitenciario.

Gabriela Tejada, esposa de un interno. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Tejada argumentó que la zona de la requisa y el interior del penal “está muy sucios”. Sostuvo que cuando van a dejar los alimentos hay muchos perros que olfatean las bolsas antes de ser llevada a los internos.

Otro de los puntos que cuestiona es que no hay dos caminos alternativos de ingreso y egreso del Servicio Penitenciario. “Creo que por un lado deberíamos ingresar y por el otro que salgan los penitenciarios”, indicó.

Tejada explicó que una de las demoras puntuales es el cambio de guardia que se da durante las 9 de la mañana. Dice que los policías se quedan hablando en el sector de requisa y para evitar las aglomeraciones no las hacen entrar a tiempo.

En la misma sintonía está Nora Baginai. La mujer tiene a su hija dentro del penal. Según contó que hace más de nueve meses que no la ve para evitar contagios. Relató que dentro de esa unidad están haciendo distintos reclamos para que les den los elementos de higiene.

“El virus llegó ahí y no fue culpa de los familiares sino de los mismos penitenciarios”, enfatizó Baginai.

Nora Baginai, mamá de una interna. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Nora confesó que, por decisión judicial, su nieto de apenas siete meses fue separado de su mamá. El pequeño era amamantado por la mujer dentro de la cárcel, pero decidieron sacarlo de ahí para evitar la potencial exposición al virus. “No sé dónde está mi nieto”, aseguró.

Baginai aseveró que en el sector de mujeres no hubo contagios porque nunca les realizaron los hisopados. “No sabemos si hay o hubo casos. Estamos preocupadas porque hay personas grandes y con comorbilidades”.

Andrea Dávila es otra sanjuanina que también tiene un hijo purgando una condena detrás de las rejas. Pidió que, más allá de la situación de cada detenido, las autoridades cumplan con las garantías para la preservación de la salud de esas personas.

“No los tratan ni siquiera como animales, mis mascotas tienen más cuidados que los internos”, expresó Dávila.

Andrea Dávila, mamá de un detenido. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

La mujer dice que hace varios meses no lo ve a su hijo y cuando esta semana tuvo la oportunidad fueron escasos minutos. “Yo creo que si se equivocó por algo está ahí y no porque me trajo un diploma, pero tiene sus derechos y deben respetárselo”, concluyó.

Protocolo

Las visitas pueden realizarse una vez por semana, de lunes a viernes de 9 a 16. Los familiares tienen que cumplir con el protocolo previsto: uso de barbijo, distanciamiento social y pasar el triage. Los mayores de 60 años y población de riesgo no podrán ingresar. Oficialmente dijeron que estos encuentros tienen un máximo permitido de 15 minutos.