El joven talento argentino Faustino Oro, de 12 años y Maestro Internacional, volvió a llamar la atención del mundo del ajedrez con una actuación sobresaliente en el Tata Steel Chess Challenger, uno de los torneos más respetados del circuito internacional que se disputa en Wijk aan Zee, Países Bajos. Oro lideró provisoriamente el certamen tras una victoria brillante con piezas negras ante la Maestra Internacional china Lu Miaoyi (2431 de ELO), en una partida resuelta en apenas 27 movimientos y que fue destacada por su audacia y precisión estratégica.

La jugada sorprendió a comentaristas y aficionados, y le valió el reconocimiento nada menos que de Garry Kasparov, una de las figuras más emblemáticas en la historia del ajedrez, que replicó en redes sociales un posteo sobre el logro del argentino acompañado de un emoji de la bandera argentina, gesto que se interpretó como un guiño de admiración hacia la joven promesa.

Con ese resultado, Oro acumuló 4 puntos en 5 rondas y compartió la punta del torneo con fuertes competidores como el estadounidense Andy Woodward (2608 de ELO) y el azerí Aydin Suleymanli (2638), superando su desempeño del año anterior en el mismo certamen y consolidándose como uno de los nombres más seguidos por su progresión meteórica.

Faustino, nacido el 14 de octubre de 2013 en Buenos Aires, ha sido protagonista de numerosos hitos desde muy joven: se convirtió en el Maestro Internacional más joven de la historia argentina y busca ahora completar la última norma requerida para aspirar al título de Gran Maestro Internacional, objetivo que lo podría colocar entre los más jóvenes en lograrlo si consigue la norma reglamentaria en un torneo abierto en los próximos meses.

El impacto de sus resultados y la atención de figuras como Kasparov reflejan no solo su nivel competitivo actual, sino también el interés creciente del ajedrez por nuevas generaciones de talentos que emergen en escenarios internacionales, consolidando a Oro como uno de los principales referentes del ajedrez juvenil global.