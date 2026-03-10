Durante años, la medicina estética estuvo asociada a cambios muy notorios en el rostro: labios excesivamente voluminosos, pómulos marcados y facciones que parecían salidas de un filtro de redes sociales. Sin embargo, esa tendencia empezó a cambiar y hoy el objetivo es otro: rejuvenecer sin exageraciones y mejorar la calidad de la piel respetando la naturalidad del rostro.

Sobre este cambio de paradigma habló la doctora Romina Rodríguez, cirujana plástica, durante su visita al programa Salud & Bienestar, que se emite de lunes a viernes a las 12 por HUARPE TV, en la señal 19.2 de TDA y también a través de Kick y YouTube.

La especialista explicó que en los últimos años la medicina estética evolucionó hacia tratamientos más sutiles, preventivos y progresivos.

“Hubo un cambio de paradigma muy fuerte en la medicina estética entre 2024 y 2026. Antes se buscaba remarcar mucho los rasgos, generar volumen y lograr cambios muy notorios. Hoy lo que se busca es naturalidad”, señaló.

Según explicó, el enfoque actual ya no apunta a transformar el rostro, sino a acompañar el paso del tiempo de manera armónica.

Botox y ácido hialurónico: los tratamientos más elegidos

Entre los procedimientos más utilizados actualmente se encuentran la toxina botulínica, conocida popularmente como Botox, y el ácido hialurónico.

Durante mucho tiempo, ambos tratamientos estuvieron asociados a resultados exagerados. Sin embargo, los avances en técnicas y productos permitieron que hoy se utilicen de forma mucho más equilibrada y natural.

“El Botox sigue siendo uno de los tratamientos más utilizados porque es muy noble y tiene múltiples usos. Generalmente se aplica en el tercio superior del rostro, como la frente, el entrecejo y las patas de gallo”, explicó Rodríguez.

El objetivo de este procedimiento es relajar ciertos músculos faciales para prevenir o suavizar las arrugas de expresión.

En el caso del ácido hialurónico, la especialista explicó que durante años quedó estigmatizado por los resultados exagerados que se hicieron virales en redes sociales.

“El ácido hialurónico quedó muy asociado a los grandes volúmenes, pero en realidad existen muchas densidades y distintos usos. Hoy también se utiliza para hidratar la piel o mejorar su calidad sin generar volumen”, indicó.

La estética preventiva gana terreno

Otro de los cambios que atraviesa la medicina estética es el enfoque preventivo. Cada vez más personas consultan antes de que los signos del envejecimiento sean evidentes.

Esto se debe a que el colágeno, la proteína responsable de la firmeza de la piel, comienza a disminuir aproximadamente a partir de los 28 o 30 años.

“La medicina estética actual es preventiva y regenerativa. No esperamos a que aparezcan cambios muy marcados por la edad, sino que buscamos cuidar la piel desde más temprano”, explicó.

En ese sentido, Rodríguez remarcó que el cuidado de la piel comienza incluso antes de los tratamientos médicos.

“El skincare y la protección solar deberían empezar desde los 18 o 20 años”, señaló.

A partir de los 25 o 30 años, algunos tratamientos regenerativos pueden incorporarse de forma progresiva, siempre bajo la evaluación de un profesional.

Resultados progresivos y naturales

Uno de los puntos clave de la estética moderna es que los resultados ya no buscan ser inmediatos ni llamativos.

“Hoy la mayoría de los productos no tiene resultados instantáneos. Los cambios empiezan a verse después del primer mes y van evolucionando con el tiempo”, explicó Rodríguez.

La tendencia actual apunta a mejorar la calidad de la piel desde adentro, respetando los rasgos naturales del rostro.

“Se trata de verse bien, pero seguir siendo uno mismo”, afirmó.

¿Existe adicción a los tratamientos estéticos?

Una de las dudas más frecuentes es si los tratamientos estéticos generan dependencia. Para la especialista, el punto clave está en el criterio profesional.

“No sé si la palabra es adicción. Lo que sucede es que, cuando las personas empiezan a verse mejor, quieren seguir cuidándose. Pero todo tiene un protocolo y un límite que debe marcar el médico”, explicó.

Hoy, aseguró, la prioridad de los especialistas es lograr resultados armónicos que acompañen el paso del tiempo sin modificar la identidad del rostro.

“Antes la estética estaba más asociada a grandes volúmenes. Hoy lo que se busca es naturalidad y mejorar la calidad de la piel”, concluyó.