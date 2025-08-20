La reciente consolidación de la alianza entre el orreguismo y el Partido Bloquista ha quedado formalmente plasmada con la inclusión de Federico Rizo en el tercer lugar de la lista de candidatos titulares a diputados nacionales por el frente Por San Juan. Este movimiento, más allá de la mera conformación de una boleta, simboliza una sociedad política que se profundiza con el objetivo de fortalecer la gestión del gobernador Marcelo Orrego. Rizo, dirigente del partido centenario, fue el encargado de explicar los motivos de esta alianza.

En una entrevista para el programa el Café de la Política, el candidato bloquista no dudó en expresar el compromiso de su espacio con la actual administración. "Desde el partido sentimos la necesidad de respaldar a esta gestión", aseguró, dejando en claro que el apoyo no es una simple cuestión de acuerdos electorales, sino una decisión política de fondo basada en un análisis del contexto provincial y nacional.

Federico Rizo argumentó que la rápida interpretación del Bloquismo sobre el escenario político actual fue clave para esta decisión. El partido, según sus palabras, notó que el gobierno de Orrego se encontró con un escenario muy distinto al de los últimos 20 años. Además, Rizo dijo que “la actual administración de Nación comenzó a ver a las provincias como un déficit, lo que ha derivado en la quita de recursos y la adopción de políticas que perjudican a las administraciones locales”.

Fue en este marco que el bloquismo vio la necesidad de cerrar filas con el gobierno provincial. "Nosotros, en el partido, sentimos la necesidad de respaldar a esta gestión porque veíamos que otros espacios políticos se opusieron al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), a la Ficha Limpia, entre otras cosas", sostuvo Rizo. El candidato destacó que, a diferencia de otros sectores, el bloquismo ha priorizado la estabilidad y el desarrollo de San Juan, respaldando iniciativas que consideran beneficiosas para la provincia.

En este sentido, la labor legislativa del bloquismo, tanto a nivel provincial como nacional, ya ha comenzado a alinearse con los objetivos del orreguismo. Rizo señaló que el acercamiento fue un proceso natural. "Por eso consideramos que debíamos respaldar a una gestión que San Juan necesitaba y desde la Cámara de Diputados comenzamos a trabajar en ese sentido que nos terminó acercando al espacio de Marcelo Orrego", concluyó.

Textuales

Federico Rizo / Candidato a diputado nacional en Por San Juan