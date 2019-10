Felipe Solá aseguró que tiene "muchas esperanzas" en lo que pueda hacer Axel Kicillof

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional y ex gobernador bonaerense Felipe Solá aseguró hoy que tiene "muchas esperanzas en Axel Kicillof y lo que pueda ser su gobierno" y aseguró que de ser electo el domingo próximo "deberá trabajar en conjunto con el Gobierno nacional".



"Esta es la provincia que amo y la que más me interesa y voy a ayudar a Axel y apoyarlo porque hemos encontrado un gran candidato", sostuvo Solá al participar del acto que encabezaron hoy en La Plata el candidato a gobernador Kicillof y la candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Solá consideró que la provincia "necesita una buena administración con gestión, alguien que viva en La Plata y se ocupe y tenga buenos proyectos".



Precisó que, de ser electo, Kicillof "deberá liderar a la gran cantidad de gente que trabaja en el estado y que hoy no son respetados ni considerados".



"Lo segundo que deberá haces es trabajar en común acuerdo con el gobierno nacional, cosa que descuento si gana Alberto Fernández", detalló.



Sobre la posibilidad de ocupar un cargo en el futuro gabinete de Fernández, se limitó a responder "pregúntele a Alberto, trabajamos en muchas cosas juntos e iré donde diga o si no seguiré siendo diputado dos años más".