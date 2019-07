Fernández aseguró que sus dichos sobre el Pacto con Irán fue “una crítica política”

El precandidato a Presidente, que lleva como vice a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, visitó Comodoro Py este miércoles para hacer su primera declaración como testigo por sus dichos sobre el presunto encubrimiento de su compañera de fórmula cuando firmó el Pacto con Irán.

El exjefe de Gabinete aseguró en su declaración que sus dichos eran "una crítica política, no jurídica" sobre la decisión de Cristina Kirchner, según fuentes judiciales.

MIRÁ TAMBIÉN Las frases más resonantes de Lavagna y Urtubey en su paso por San Juan

Cuando fue confrontado con sus dichos sobre que aquel planteo se fundaba en su experiencia como profesor de derecho, el candidato presidencial dijo que lo que buscó hacer fue una "extrapolación " de criterios jurídicos a la crítica política, publicó el diario Clarín.

Fernández llegó minutos después de las 10 a Retiro y se retiró alrededor de las 11. En el despacho judicial estuvo aproximadamente 50 minutos.

El testigo detalló lo que declaró ante un secretario del juzgado ya que ni el juez Bonadio ni el fiscal Taiano lo recibieron, según contó Fernández a la prensa porteña.

MIRÁ TAMBIÉN Lavagna: “A San Juan le ha ido mejor que al resto del país, pero con límites”

“Saben todos que he sido crítico. Saben todos que no estuve de acuerdo con aquella medida y también he dicho una y mil veces que es una cuestión política no judicial. La declaración por la que me preguntaron, que fue en el programa de Nelson Castro, fue la continuidad de una charla que yo tuve por radio con Nelson Castro. Lo que yo había dicho previamente era un paralelo entre los cuestionamientos que hacían Nisman y la cuestión política. Por eso se habla de cómo funciona el encubrimiento en materia penal y cómo sería en lo político”, explicó el referente del Frente de Todos.

Fuente: Clarín