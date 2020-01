Fernández dijo que con Cristina "consulta miles" de temas y que "lo imperdonable" sería no hacerlo

El presidente Alberto Fernández destacó el aporte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dijo que le sorprende cuando le preguntan si consulta con ella cuestiones de gobierno o de gestión, porque "lo raro, lo imperdonable, sería que no la consultase".



"¿Por qué tanto lío? Lo raro, imperdonable, sería que no la consultase. Sería un soberbio, sería un necio", sostuvo respecto a su relación con la ex mandataria.



Agregó que "es imposible" que él no hable con Cristina, y dijo: "A veces me pregunto, si vos tuvieras la posibilidad de contar con el consejo de alguien que estuvo en tu lugar durante ocho años ¿Prescindirías?".



"Si además ese alguien es una persona de la que fuiste su amigo, que nos distanciamos y recuperamos la amistad, ¿prescindirías? Si además ese alguien, es alguien que va en el mismo sentido que vos, ¿prescindirías?", subrayó.



En cuanto a los temas que más ha consultado con Cristina desde que asumió la Presidencia dijo que fueron "mil", entre los que enumeró "cómo encarar el tema de la AFI, mucho de economía, la Ley de Emergencia y el tema del FMI", además de incorporaciones al Gabinete y cuestiones de relaciones bilaterales.



"Muchas más de las cinco que te dije, porque me importa su opinión, porque Cristina aporta, no resta", dijo en una entrevista con el blog El cohete a la Luna.



En cuanto a la situación en la provincia de Buenos Aires, que la semana pasada sancionó la ley impositiva que necesitaba el gobierno, y su relación con el gobernador Axel Kicillof, rechazó versiones del diario Clarín respecto a que Cristina intercedió por el ex ministro de Economía y le dijo a Alberto Fernánez que arreglen.



"La verdad es que nos juntamos con Axel, le pregunté qué es lo que le estaba pasando, cómo podía ayudarlo, porque obviamente la provincia de Buenos Aires es el 40% del Producto Bruto argentino", respondió.



Dijo también que "el día del primer debate en el Senado, de esta famosa ley, Axel estaba cenando acá conmigo. Y ahí te preguntás, ¿qué ganan diciendo que Axel es una cosa y que yo soy otra?", y agregó: "Yo no lo entiendo".



"Ellos te arman una historia, hoy te ponen un ladrillito, mañana te ponen otro y al cabo de una semana tenés una pared que no se sabe de dónde salió", lamentó.



"La verdad es que yo me he dado cuenta de que el modo es trabajar juntos, seguir juntos. Cuando nos separamos, nuestra división le hizo un enorme daño a la Argentina. Yo aprendí, dos veces no me pasa", dijo.